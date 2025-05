Napoli, spara alla compagna e si uccide. Donna di 31 anni in condizioni gravi

Tra le due donne ci sarebbe stato un legame sentimentale Anche se la famiglia della ragazza ferita gravemente non conferma

I carabinieri non escludono l’ipotesi di tentato omicidio-suicidio nelle indagini scattate questa notte dopo il ritrovamento di una donna gravemente ferita in un’auto, a Napoli, e la morte, a colpi d’arma da fuoco, sempre in città, di un’altra, il cui corpo è stato rinvenuto a terra, poco lontano dal luogo da dove si trovava la ferita grave. La prima, una 31enne, è stata è stata trovata in via don Luigi Sturzo e adesso è ricoverata in condizioni critiche nell’ospedale del Mare del quartiere Ponticelli. L’altra, una 34enne, Ilaria Capezzuto, invece è stata trovata senza vita in via Pinocchio. Secondo quanto riporta Repubblica tra le due donne c’era un duraturo legame sentimentale, anche se il rapporto non viene confermato dai parenti della 31enne.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione fornita dall’edizione campana del quotidiano le due donne si trovavano in auto insieme. Capezzuto era seduta lato passeggero, l’altra alla guida. Secondo le prime ipotesi, la prima avrebbe prima sparato ferendo la compagna alla testa, poi sarebbe scesa dall’auto, avrebbe percorso 50 metri e si sarebbe uccisa con un colpo alla tempia. Sul caso indaga la Procura di Nola, tramite il procuratore Marco Del Gaudio.