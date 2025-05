«Civili palestinesi usati per bonificare case e tunnel a Gaza»: l’inchiesta shock di Ap contro Israele. L’Idf nega ma avvia accertamenti

Secondo testimonianze raccolte dall’Associated Press l'esercito impiegherebbe sistematicamente il cosiddetto «protocollo zanzara»

Palestinesi vestiti con la mimetica israeliana, mandati in avanscoperta negli edifici e nei tunnel della Striscia di Gaza per assicurarsi che siano libere da bombe e miliziani armati. Di fatto, civili usati come scudi umani: non da Hamas, da anni accusata di farlo per proteggere i propri miliziani e dirigenti dagli attacchi israeliani, ma dall’Idf. Il modus operandi descritto, secondo un’inchiesta dell’Associated Press, sarebbe ormai «sistematico» per le forze armate israeliane. «Mi picchiavano e mi dicevano: “Non hai altra scelta, o lo fai o noi ti uccidiamo”», è una delle testimonianze raccolte da AP tra i palestinesi, avvalorate anche da conferme da parte di ufficiali dell’Idf rimasti per ovvi motivi anonimi. Ogni plotone, ha riferito un militare, userebbe un civile per sgomberare le posizioni chiave per poi passarlo ad un altro. L’esercito israeliano ha negato queste accuse, sottolineando come la pratica di utilizzare i civili come scudi umani sarebbe solo adottata da Hamas. Ma ha ammesso di aver avviato delle indagini riguardo ad alcuni casi in cui persone palestinesi sarebbero state coinvolte in missioni militari.

Il «protocollo delle zanzare» e l’uso dei civili sacrificabili

Che la guerra nella Striscia di Gaza si combatta strada per strada, casa per casa, in una «giungla» creata ad arte da Hamas per rendere il lavoro proibitivo per le forze israeliane è cosa nota. In ogni angolo, in ogni edificio, si può potenzialmente nascondere un pericolo. Proprio per allontanare il più possibile dalle truppe israeliane le possibili trappole esplosive, l’Idf farebbe dunque ricorso a prigionieri palestinesi e a civili, mandandoli in avanscoperta. Un compito ovviamente letale nel caso in cui trovassero effettivamente sulla loro strada esplosivi o, vestiti con la divisa da soldati israeliani, dei miliziani di Hamas. È il cosiddetto «protocollo delle zanzare», o per altri «delle vespe»: in entrambi casi, l’insetto è un chiaro riferimento al civile sacrificabile. Una pratica non nuova, anzi che sarebbe utilizzata fin dall’inizio del conflitto ma che «prende sempre più piede come un incendio».

«Basta catturare un civile per strada»

Secondo quanto hanno raccontato due ufficiali ad AP, inizialmente l’uso degli scudi umani era stato adottato sporadicamente. L’ordine arrivava via radio («portate avanti una zanzara») e il civile di turno veniva preso, vestito, dotato di una telecamera montata sulla fronte e mandato in avanti. Nel tempo, però, «si è visto quanto fosse facile ed efficace da usare». La pratica si sarebbe così diffusa di plotone in plotone. Come cavie non venivano più usati solo prigionieri del conflitto, bastava «catturare un civile per strada» anche se minorenne. Secondo il rapporto scritto da uno degli ufficiali che ha parlato con Ap, e che l’Idf starebbe valutando, in un caso uno di questi scudi umani sarebbe stato ucciso da un altro plotone israeliano mentre correva verso un edificio «da liberare». Era stato scambiato per un attentatore.

Gli ordini dall’alto e le perplessità dei soldati

Non tutti sono d’accordo con l’utilizzo di scudi umani a Gaza, ha fatto sapere l’ufficiale. Ma pochi hanno scelta: «La mia unità ha cercato di rifiutarsi, ma ci hanno detto che non dovevamo preoccuparci del diritto internazionale umanitario», ha raccontato un soldato. I civili, talvolta, erano dotati persino di un giubbotto catarifrangente, di un telefono, un martello e una cesoia. Insomma, tutto il necessario per poteri avvicinare ai tunnel più sospetti e scavare. Nel caso, lì dentro, fosse nascosta una buona dose di esplosivo.