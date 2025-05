«Calenda parla dell’Ucraina? Solo rutti. Azione è nato dalla melma». L’attacco social di Orsini. Lui replica: «Luiss, è normale tutto ciò?»

Il professore universitario ha attaccato con un post il «roadshow» del leader di Azione, che sta girando gli atenei di tutta Italia per parlare con i giovani di attualità. Il senatore indignato, si appella alla Luiss

Alla rissa social Alessandro Orsini e Carlo Calenda non sono certo nuovi. Ad accendere lo scontro questa volta è quello che il leader di Azione chiama «il roadshow nazionale» per incontrare i giovani nelle università e «parlare di politica e attualità»: prima Bergamo, poi Milano e lunedì 26 maggio La Sapienza a Roma. Eventi che Orsini, professore della Luiss, ha duramente criticato: «L’uomo nasce dal fango, Azione dalla melma», ha scritto in un post social. Quasi immediata la replica del senatore: «Ritenete normale tutto ciò?», taggando su X proprio l’università romana dove il docente insegna.

Il tweet di Orsini: «Calenda parla di geopolitica? Prende il microfono e rutta»

Quel roadshow, o tour che dir si voglia, di Calenda nelle università non è di certo ben visto da Orsini, che con il leader di Azione più volte si è scontrato per le differenti visioni riguardo alla guerra in Ucraina. «Carlo Calenda è invitato all’Università per esporre la sua visione geopolitica della guerra in Ucraina. Prende il microfono e fa un rutto. Gli studenti protestano: “Ma noi ci aspettavamo qualcosa di più!”», ironizza Orsini. Che poi continua il suo racconto: «Calenda fa due rutti. Gli studenti insorgono: “Questo livello culturale è ributtante!” Calenda fa tre rutti. Però li fa in inglese. I giornali titolano: “Calenda parla della guerra in Ucraina all’Università, ma non insulta nessuno e non dice parolacce”». Poi conclude: «In effetti è una notizia. L’uomo nasce dal fango. Azione dalla melma».