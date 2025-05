Calendario Pride 2025 in Italia: date, città ed eventi da non perdere

Da Milano a Roma, fino a Napoli le manifestazioni nel mese dedicato all'orgoglio Lgbtqia+

Giugno segna l’inizio del Pride Month, il mese dedicato all’orgoglio Lgbtqia+. Si tratta di un periodo ricco di eventi, manifestazioni e iniziative inclusive che celebrano non solo la visibilità e i successi ottenuti dalla comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale, ma anche le sfide ancora aperte nella lotta per la piena uguaglianza dei diritti. Il momento più rappresentativo è la parata del Pride, una grande marcia colorata e partecipata che si svolge in numerose città d’Italia e del mondo.

In alcune realtà sono ormai appuntamenti istituzionali sostenuti apertamente dalle autorità, in altre invece rappresentano ancora un atto di resistenza contro governi che varano leggi discriminatorie e diffondono timori infondati. Il Pride non è soltanto una manifestazione: ha una forte valenza storica che e simbolica. È infatti un’occasione per ricordare le battaglie che la comunità arcobaleno ha dovuto affrontare per affermare diritti fondamentali. Ma è anche un monito: in molte parti del mondo, questi diritti non sono ancora garantiti. Non è un caso che il primo Pride nacque negli Usa come una rivolta, i cosiddetti “Moti di Stonewall, un atto di ribellione che diede il via a un movimento globale per la libertà, la dignità e l’uguaglianza.

L’elenco aggiornato dei Pride in Italia nel 2025

Da anni, OndaPride si occupa di raccogliere e diffondere in un’unica mappa tutte le manifestazioni promosse dalla comunità Lgbt+ sul territorio italiano. Secondo i dati aggiornati, sono circa cinquanta le città che, al momento, hanno confermato lo svolgimento di un Pride per l’edizione 2025. Il calendario si è aperto il 5 aprile a Sanremo, che ha ospitato la prima parata dell’anno.

Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli

7 giugno : Torino;

: Torino; 14 giugno : Roma;

: Roma; 28 giugno : Milano e Bologna;

: Milano e Bologna; 5 luglio: Napoli.

Le altre città dove si svolge la manifestazione del Pride 2025

24 maggio : Crema (Cremona) e Piacenza;

: Crema (Cremona) e Piacenza; 31 maggio : Caserta, Enna, Padova, Savona;

: Caserta, Enna, Padova, Savona; 7 giugno : Messina, Pavia, Taranto;

: Messina, Pavia, Taranto; 14 giugno : Genova, Lecco;

: Genova, Lecco; 15 giugno : Avellino (Irpinia Pride);

: Avellino (Irpinia Pride); 21 giugno : Avezzano (Aquila), Bari, Bergamo, Cosenza, Parma, Pesaro, Prato, Palermo;

: Avezzano (Aquila), Bari, Bergamo, Cosenza, Parma, Pesaro, Prato, Palermo; 28 giugno : Bolzano (Südtirol Pride), Salerno, Sassari;

: Bolzano (Südtirol Pride), Salerno, Sassari; 29 giugno : Ragusa;

: Ragusa; 5 luglio: Alba (Cuneo), Favignana (Trapani), Lodi, Catania, Taranto, Terni, Tortona (Alessandria);

Alba (Cuneo), Favignana (Trapani), Lodi, Catania, Taranto, Terni, Tortona (Alessandria); 12 luglio : Caltagirone (Catania), La Spezia, Lecce, Siracusa;

: Caltagirone (Catania), La Spezia, Lecce, Siracusa; 19 luglio : Varese;

: Varese; 26 luglio : Rimini, Termoli, Trapani;

: Rimini, Termoli, Trapani; 9 agosto : Cammarata (Agrigento), San Giovanni Gemini (Agrigento);

: Cammarata (Agrigento), San Giovanni Gemini (Agrigento); 6 settembre : Omegna (Verbano-Cusio-Ossola);

: Omegna (Verbano-Cusio-Ossola); 20 settembre : Sondrio, Castellammare di Stabia (Napoli);

: Sondrio, Castellammare di Stabia (Napoli); 27 settembre: Arcore (Brianza Pride).

Perché giugno è il mese del Pride?

Il Pride si celebra nel mese di giugno per ricordare i moti di Stonewall, un evento simbolo nella storia del movimento per i diritti Lgbtq+ negli Stati Uniti. Tutto ebbe inizio nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione allo “Stonewall Inn”, un noto bar gay situato nel cuore del quartiere newyorkese del West Village. A differenza di quanto accadeva abitualmente durante le frequenti retate nei locali frequentati da persone Lgbtq+, quella notte la comunità decise di reagire. Gli avventori del locale, stanchi delle continue vessazioni e soprusi da parte delle forze dell’ordine, si opposero all’arresto e diedero il via a una protesta che si protrasse per diversi giorni. Non è mai stato del tutto chiaro quale sia stato l’episodio esatto a far scattare la scintilla, ma durante la settimana di disordini si mobilitarono oltre duemila persone, mentre circa una ventina furono arrestate. Il primo Pride ufficiale italiano risale al 1994 e si svolse a Roma.

Dove trovare aggiornamenti e canali ufficiali (siti, social delle organizzazioni Pride)

Oltre alla marcia, nel 2025 l’Italia ospiterà numerosi eventi legati al Pride. Da Festival MIX Milano, un Festival internazionale di cinema gaylesbico e queer culture, solitamente nei mesi di giugno o luglio, in concomitanza con il Pride cittadino. A Roma è in programma il Pride Croisette (Roma), serie di eventi culturali, politici e di intrattenimento presso le Terme di Caracalla, parte del Roma Pride. Per restare aggiornati su date, percorsi e iniziative legate ai Pride in programma, è possibile consultare i siti ufficiali delle associazioni Lgbt+ attive sul territorio, così come le pagine web e i canali informativi delle amministrazioni comunali. Per quanto riguarda Milano, un punto di riferimento è il sito del Milano Pride, www.milanopride.it (Roma: www.romapride.it; Torino: www.torinopride.it), dove è possibile trovare tutti i dettagli sugli eventi previsti in città.