Il processo sulla morte di Maradona è da rifare: «Una delle tre giudici non è intervenuta in modo imparziale»

Julieta Makintach è accusata di aver preso parte a un documentario non autorizzato mentre il procedimento giudiziario era in corso. La famiglia del campione argentino: «Angoscia e dolore»

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è da rifare. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di San Isidro (Buenos Aires), che hanno ordinato l’annullamento del procedimento avviato in seguito alla scomparsa della leggenda del calcio. La decisione è legata a doppio filo con lo scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato, che coinvolge uno dei tre membri del tribunale stesso.

Il coinvolgimento della giudice nel documentario non autorizzato

La decisione di annullare il processo sulla morte di Maradona è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino. Il togato ha motivato la decisione affermando che «la giudice Julieta Makintach, coinvolta nella realizzazione di un documentario non autorizzato, non è intervenuta in modo imparziale». La sua condotta, inoltre, avrebbe «prodotto un danno sia per la parte querelante come per la difesa».

Il processo per la morte di Maradona

Il processo per la morte di Diego Maradona vedeva imputati sette professionisti sanitari, tra medici, psichiatri, psicologi e infermieri. Tutti accusati di negligenza, che avrebbe potuto contribuire alla scomparsa della stella del calcio nel novembre 2020, in seguito a un intervento neurochirurgico.

La famiglia: «Angoscia e dolore»

«Angoscia e dolore». Queste le sensazioni della ex moglie di Diego Armando Maradona, Veronica Ojeda, dopo l’annuncio dell’annullamento del processo che vede imputati in Argentina 8 membri dell’equipe medica per la morte dell’idolo argentino. Lo ha dichiarato oggi all’uscita dal tribunale di San Isidro (Buenos Aires) al termine dell’udienza che ha sancito la nullità di tutto quanto avvenuto nel processo a partire dall’ingresso della giudice del cosiddetto “scandalo del documentario”, Julieta Makintach, nella terna del tribunale. «Sento angoscia e tristezza ma dobbiamo guardare avanti. Adesso dovremo tornare a testimoniare, ma se necessario lo faremo altre mille volte», ha detto Ojeda. «L’unica cosa che ci interessa è che il processo possa proseguire». Questa invece la breve dichiarazione rilasciata alla stampa fuori dall’aula da Dalma Maradona, accompagnata dalla sorella Gianinna entrambe accerchiate da decine di microfoni. Un commento alla decisione del tribunale è arrivata anche dal pm Patricio Ferrari, secondo il quale, «l’annullamento e la sostituzione dell’intera terna di giudici è stata la scelta giusta». «Era quello che chiedevano tanto la procura come la querela», ha concluso.

Foto copertina: Archivio Ansa