Francesca Michielin: «Alberto Angela mi ha bloccato su Whatsapp. E tutto per colpa di una coperta» – Il video

Il simpatico aneddoto raccontato dalla cantante al podcast Tintoria: «Ha smesso di rispondere ai messaggi, poi ho visto che la foto profilo è diventata grigia»

Quando a un compleanno Francesca Michielin ha ricevuto in regalo una coperta con il volto di Alberto Angela, pensava fosse una trovata divertente, magari anche per il diretto interessato. E invece, racconta ora la cantante in una puntata del podcast Tintoria – condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone – il noto divulgatore televisivo ha finito per bloccarla su Whatsapp. «Alberto Angela ha smesso di rispondermi su Whatsapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia» dice Michielin, non senza far trasparire un certo imbarazzo.

La foto con la coperta

Alla base di tutto, secondo lei, ci sarebbe proprio una fotografia che ha fatto il giro dei social e che ritrae la cantante appisolata sul divano e avvolta in una coperta con il volto di Alberto Angela. «Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv la facevano vedere. Mi chiedevano: “Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?”. Io un po’ stavo al gioco, un po’ dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio», racconta la cantante durante la puntata di Tintoria.

L’appello ad Alberto Angela

Certo, Michielin potrebbe chiarire le cose scrivendo un messaggio al diretto interessato, ma con il numero bloccato tocca trovare un’altra soluzione. «In ogni occasione pubblica che posso gli chiedo scusa…», dice la cantante. E a quel punto è Stefano Rapone ad accorrere in suo aiuto e rivolgere un appello al noto divulgatore scientifico: «Alberto, perdonala!».