A 3 anni rapita a Milano e nascosta in Spagna per 9 anni sotto falso nome. Arrestata la madre, il ruolo della nonna e il compagno

Ai domiciliari la nonna e un altro famigliare della bambina, oggi 14 enne. In carcere la madre e il suo compagno, che in Spagna sono riusciti a tenere nascosta la bambina finora

Aveva appena 3 anni quando la madre l’ha rapita da Milano per portarla in Spagna. Oggi quella bambina ha 14 anni e sua madre è stata arrestata assieme al suo compagno e altre due persone per sequestro di persona. La donna e il suo compagno sono ora in carcere. Le accuse sono sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore.

La bambina rapita dopo l’affidamento al Comune

La bambina era stata affidata al Comune dal tribunale di Milano tra il 2013 e il 2014. La madre però non aveva accettato quella decisione dei giudici. Aveva quindi deciso di sequestrare la figlia e nasconderla in Spagna sotto falso nome. A sua volta la donna si è resa irreperibile, provando a rifarsi una vita in Spagna con il suo compagno a Valencia.

Il ruolo del patrigno, la nonna e un altro famigliare

Il patrigno della bambina in Spagna avrebbe avuto un ruolo di «fattiva collaborazione nella condotta delittuosa», secondo le indagini dell’Unità Tutela Donne e Minori della polizia locale di Milano e del Nucleo Investigativo dei carabinieri. Tra gli arrestati ci sono anche la nonna della bambina e un altro famigliare che, secondo la nota firmata dal procuratore Marcello Viola, avrebbero aiutato durante la fuga dall’Italia.