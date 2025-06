Maxi-incendio all’Università della Tuscia, paura a Viterbo. Disperso un operaio, fiamme fuori controllo: prof e studenti evacuati dalla facoltà di Agraria – Il video

Il rogo divampato nel polo di Riello alla periferia di Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite dal tetto e poi alimentate da sostanze laboratoriali. La Ministra Bernini telefona al rettore per esprimere vicinanza e supporto

Un incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo è divampato poco dopo le dieci, secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite dal tetto dell’edificio di Agraria per poi essere alimentate dalle sostanze infiammabili contenute nei laboratori di chimica e genetica. Il vasto incendio nel polo del Riello dell’Università della Tuscia ha costretto a procedere all’immediata evacuazione di studenti e professori dalle aule. Una densa colonna di fumo è visibile da molte zone della città. Le forze dell’ordine hanno predisposto un cordone di evacuazione dal raggio di 500 metri dal luogo dell’incendio e il Comune di Viterbo ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video di: @tuscialove

Un operaio disperso

L’Ansa riporta che un operaio che stava lavorando sul tetto dell’edificio da cui sono partite le fiamme sarebbe al momento disperso. Non sono ancora certe le cause che hanno scatenato l’incendio, ma pare che le fiamme si siano sviluppate da alcuni rotoli di guaina catramata che erano sul tetto della palazzina C per via di alcuni lavori di ristrutturazione. Non è chiaro se l’operaio fosse assente al momento dell’inizio dell’incendio, o se sia rimasto intrappolato tra le fiamme. Al momento non è stato ancora possibile per i vigili del fuoco accedere al tetto, ma stanno intervenendo per evitare che le fiamme si propaghino ad altre strutture oltre ai laboratori che sono già stati intaccati. Sarebbero presenti all’interno dell’edificio 500 litri di etanolo e bombole di protossito di azoto.

La telefonata del Ministro Bernini

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato telefonicamente il rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, per essere informata sull’incendio che ha interessato la Facoltà di Agraria. Nel corso del colloquio, la ministra ha espresso la propria vicinanza alla comunità accademica per il grave episodio e ha chiesto di essere costantemente informata sull’evoluzione della situazione. Ha inoltre assicurato il pieno supporto del ministero all’ateneo, con particolare attenzione alla tutela della continuità didattica.

La reazione degli agronomi

A seguito della notizia è arrivato il commento dell’Ordine dei Dottori degli Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Viterbo: «E’ stato colpito il cuore pulsante della città, un importante punto di riferimento per lo sviluppo scientifico e della formazione nel settore agrario. Certamente un’eccellenza tra le università di agraria di tutta Italia» ha dichiarato Roberto Petretti, presidente dell’Ordine.

«I Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Viterbo – aggiunge Petretti – si stringono all’intera comunità scientifica e alla città, con la speranza che non ci siano feriti e che, dopo le imputazioni, si possa pensare a una ricostruzione veloce».

La reazione degli studenti

Anche gli studenti di Cambiare Rotta hanno commentato l’incendio: «Tutta Viterbo è inondata dal fumo. È una vergogna, e non un fatto isolato: le condizioni dell’edificio, il sottofinanziamento dell’università, la mancanza di misure di sicurezza hanno messo a rischio la vita di tutti. In più la certezza è che nel prossimo periodo l’edificio e la zona rimarranno inagibili, con conseguenze gravi per tutti gli studenti e i lavoratori che rimarranno senza una sede universitaria »

In aggiornamento