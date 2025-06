L’Inter ha scelto Cristian Chivu per il dopo-Inzaghi: manca solo la firma. E l’Atalanta riparte da Juric

Le svolte dei due club nerazzurri dopo gli addii difficili di Inzaghi e Gasperini. Ecco chi sono i loro successori

Dopo essere rimaste orfane dei condottieri Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, Inter e Atalanta hanno trovato i prossimi uomini da mettere sulle loro panchine. Manca solamente l’accordo con il Parma, ma la squadra milanese ha scelto di andare sul 45enne Cristian Chivu, allenatore rumeno ed ex giocatore dei nerazzurri, mentre i bergamaschi puntano sul Ivan Juric, 50 anni, reduce dall’esonero dalla panchina della Roma. Entrambe le società hanno deciso di puntare su due allenatori fuori dai radar, non tra i favoriti alla vigilia delle trattative.

Chi è Cristian Chivu

Rumeno di 45 anni, Chivu è reduce da un finale di stagione alla guida del Parma. Subentrato a Fabio Pecchia alla 25esima giornata, è riuscito nel difficile compito di guadagnare la salvezza con i ducali, seppur con il brivido all’ultima giornata. Passato da difensore ad altissimi livelli, ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, prima alla Roma e poi proprio all’Inter. Ha indossato la maglia nerazzurra dal 2007 al 2014, anno in cui ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. I tifosi lo ricorderanno in campo con il caschetto protettivo nero. Chivu si procurò un gravissimo infortunio al cranio durante un Chievo Verona-Inter del 6 gennaio del 2010, da quel giorno il calciatore ha sempre indossato la protezione alla testa. Più tardi dichiarerà che per molto tempo ha avuto paura di colpire la palla con la testa e che ha dovuto assumere farmaci che ne alteravano il comportamento.

Appese le scarpette al chiodo a soli 34 anni, Chivu ha subito acquisito il patentino da allenatore per assumere la guida delle giovanili dell’Inter. Ha scalato le gerarchie interne partendo dall’under 14 sino ad arrivare alla primavera nel 2021. Nel 2025 la prima grande occasione in Serie A con il Parma. Dopo l’addio di Inzaghi il primo nome sulla lista era quello di Fabregas, ma recepita la chiusura totale del Como, la dirigenza nerazzurra si è convinta a puntare su Chivu, vista la conoscenza dell’ambiente Inter. Le 13 partite alla guida del Parma sono bastate a fargli battere anche la concorrenza di Viera

Chi è Ivan Juric

L’Atalanta ha scelto la continuità con la gestione Gasperini, affidando la prima squadra a Ivan Juric. L’allenatore croato è considerabile un discepolo dell’ex allenatore atalantino, essendo stato suo vice per due stagioni: prima all’Inter nel 2011 e poi al Palermo nel 2013. La prima panchina di Serie A gli venne affidata nel 2016 dal Genoa, poi Verona e Torino. Quella appena trascorsa è probabilmente la peggior stagione della carriera di Juric: prima l’esonero con la Roma per far posto a Claudio Ranieri, poi il passaggio al Southampton dove guiderà alla retrocessione la squadra che ha conquistato meno punti in tutta la storia della Premier League. Nei colloqui intrattenuti con L’Atalanta, Juric ha battuto la concorrenza di Thiago Motta e Palladino, che per il momento rimangono ancora senza squadra.