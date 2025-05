Gasperini alla Roma, addio all’Atalanta dopo 9 anni. La telefonata fallita della Juventus e quella a Claudio Ranieri

L'allenatore piemontese firmerà un triennale con i giallorossi per un ingaggio di almeno 6 milioni di euro

Sarà Gian Piero Gasperini a prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. L’allenatore ex Atalanta è a un passo dalla firma del contratto con i giallorossi, dopo aver respinto la corte della Juventus. Il no di Gasperini ai bianconeri sarebbe arrivato già in mattinata, scrive la Gazzetta dello Sport. In una lunga telefonata con il dg juventino Damien Comolli non è riuscito a convincere il tecnico di Gugliasco, che il giorno prima a Firenze aveva incontrato Dan Friedkin, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, evidentemente con un progetto per lui più convincente.

In serata Gasperini ha sciolto ogni riserva e ha deciso di scegliere la Roma, dopo 9 anni all’Atalanta con cui aveva ancora un anno di contratto. Secondo Repubblica, sarebbe stato lui stesso a chiamare Ranieri per dargli la notizia. Gasperini firmerà un contratto triennale di circa 6 milioni di euro, più bonus e una percentuale sulle future plusvalenze. Gasperini si era preso un giorno di riflessione, frenato dai possibili paletti del fair play finanziario che potrebbero limitare il mercato estivo romanista. Alla fine però è arrivata la scelta, con buona pace degli atalantini che ci avevano sperato fino all’ultimo.