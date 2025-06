Vasile Frumuzache: gli omicidi di Denisa Adas Paun e Ana Maria Andrei e l’ombra del serial killer

L'assassino della prostituta di Prato potrebbe essere seriale. Le verifiche in Toscana e Sicilia

Vasile Frumuzache ha ucciso almeno un’altra donna prima di Denisa Adas Paun. E ora c’è chi pensa che possa essere un serial killer. Specializzato in prostitute, visto che anche Ana Maria Andrei, 27 anni, era una escort. E lui ha abbandonato il suo corpo in un campo a Montecatini Terme a pochi chilometri da casa. Nella stessa zona in cui aveva lasciato Denisa. Una serie di verifiche è partita sugli elenchi delle persone scomparse negli ultimi 7 anni in tutta la Toscana. Ma anche nella provincia di Trapani, dove Frumuzache ha vissuto fino al 2022.

Il secondo delitto

Andrei era scomparsa a fine luglio 2024. La donna aveva una Bmw rossa. E quando è partita la perquisizione nella proprietà di Frumuzache un carabiniere ha notato che dentro un capanno chiuso con un lucchetto c’era proprio una Bmw, però scura. L’auto era stata riverniciata. C’è poi un’altra circostanza che ha collegato i casi. Una telefonata è partita dalla scheda telefonica di Andrei al suo telefono poco prima dell’omicidio di Paun. «Avevo bruciato il suo telefono, ma ho conservato la scheda. Non so perché ho fatto quella telefonata», ha detto l’uomo durante il secondo interrogatorio. L’assassino ha anche portato con sé per il secondo omicidio il coltello utilizzato per il primo, anche se non l’ha usato.

Serial Killer

Frumuzache ha ucciso entrambe dopo un incontro a scopo sessuale. Il 32enne è in Italia da quando era adolescente. Si è sposato sei anni fa e ha due figli che vivono in una proprietà ai margini di Monsummano Terme, paese toscano vicino a Pistoia. L’uomo frequentava la collina delle Panteraie nel comune di Montecatini. Lì ha nascosto i corpi delle due donne. Per spiegare il movente del delitto Frumuzache ha detto che Denisa avrebbe preteso da lui 10 mila euro per non raccontare dei loro rapporti alla moglie. I pubblici ministeri non gli credono.

Ana Maria Andrei

«Ha provato a scappare e l’ho accoltellata. Ho abbandonato il corpo nello stesso campo dove ho lasciato quello di Denisa. Avevamo contrattato una prestazione sessuale, ma al momento del rapporto lei ha rifiutato. Mi si è spento il cervello, l’ho uccisa», ha detto per giustificare l’omicidio di Andrei. L’avvocato Diego Capano di Prato ha assistito Vasile Frumuzache in entrambi gli interrogatori: «Il mio cliente non ha nascosto nulla, ha confessato subito anche il secondo delitto. Tutti si aspettano un terzo e un quarto omicidio, ma bisogna ragionare sulla base delle evidenze e dei riscontri trovati dagli inquirenti».

Delitti non collegati

Secondo il legale «sono due delitti non collegati. In comune c’è che sono state uccise due donne, due escort rumene. Gli inquirenti continuano a indagare per verificare se il narrato confessorio di Vasile corrisponda alla realtà. E per ora regge il movente dell’estorsione e della richiesta di denaro da parte di Denisa, che avrebbe scatenato la furia del mio assistito. Non posso anticipare i prossimi passi, ho assunto la difesa da poche ore e ho solo i verbali delle confessioni». Frumuzache è arrivato in Italia da Nehoiu, paese nella contea romena di Buzau. Prima a Trapani, dove è rimasta la madre, e poi in Toscana con la moglie Luizsa, anche lei romena.

Vasile Frumuzache

I bambini hanno 4 e 5 anni. A quanto pare Vasile ha ucciso quando la moglie era assente: a luglio 2024 Luizsa era a Trapani. A maggio si trovava a Salerno per un corso. Vasile Frumuzache non aveva altri precedenti di polizia. Ma nel suo lavoro di guardia giurata aveva dimostrato grande precisione al poligono.