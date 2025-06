Il ministro Valditara: «Da settembre cellulari vietati a scuola. Ma gli studenti potranno usare i tablet»

Sono previste punizioni: ogni istituto avrà un regolamento. Presto una circolare

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara vieterà gli smartphone anche alle scuole superiori. Per lo meno in classe. Mentre nell’intervallo «decideranno le scuole. Ci interessa che durante le lezioni non ci si distragga». In un’intervista al Corriere della Sera Valditara spiega che «gli studenti non potranno tenerlo acceso in classe. Di norma, li si fa riporre in contenitori appesi nell’aula e li si riprende all’uscita». E il divieto avrà delle eccezioni «per gli studenti con bisogni educativi speciali. Stiamo valutando l’utilità dell’impiego per indirizzi di studio particolari».

Da settembre

Il ministro dice che si comincia da settembre: «Dal prossimo anno scolastico dovremmo avvicinarci ad un rapporto di un tablet/pc ogni due studenti. Era 1 ogni 7 studenti nel 2020-2021, si è ridotto a 1 ogni 3 quest’anno, con un terzo delle scuole dove c’è un dispositivo per ogni studente. Tutte le scuole hanno una lavagna elettronica. Abbiamo investito 2,1 miliardi per digitalizzarle. Dunque il cellulare ai fini della didattica è pressocché inutile». Sono previste punizioni: «Chi non si adegua viola una regola di comportamento e sarà soggetto alla sanzione prevista dal regolamento del suo istituto che si adeguerà alla circolare».

Cellulare sì, tablet no

Il ministro spiega che alla base della scelta tra cellulare e tablet c’è «una serie di riflessioni sono alla base di questo provvedimento: l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha affermato che quella da smartphone è ormai una vera e propria dipendenza. Secondo i loro dati, oltre il 25 per cento degli adolescenti ha un uso problematico dello smartphone, con effetti negativi su salute e relazioni. Secondo il professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro del sonno del San Raffaele di Milano, il 38 per cento dei ragazzi tra i 13 e 19 anni ha problemi del sonno collegati con l’abuso del cellulare. Infine, ancora l’Iss ci dice che nella fascia 14-17 in assenza di dipendenza dai social la bocciatura o il rendimento scolastico inferiore alla media riguarda il 13,7 dei ragazzi. In caso di dipendenza sale al 26,8. Dobbiamo aiutare i ragazzi a disintossicarsi».