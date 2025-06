L’eredità della nonna va a gatti e cani: la donazione da 100mila euro dopo la morte di una 93enne a Imola

La somma per le due strutture comunali è stata formalmente accettata dalla Giunta. Nel testamento della donna anche delle opere d'arte in donazione

Una donna di 93 anni ha lasciato 100mila euro in eredità al canile e al gattile comunale della sua città. Si chiamava Lea Giacomelli, era di Imola ed è venuta a mancare nel novembre scorso. La somma è stata formalmente accettata dalla Giunta con una delibera approvata all’unanimità e il tutto è stato reso pubblico solo ora e diffuso dal Resto del Carlino. Nel testamento Giacomelli ha disposto che l’importo fosse ripartito in modo equo tra le due strutture comunali, il canile e il gattile. La donazione generosa permetterà interventi significativi per migliorare la qualità della vita degli ospiti a quattro zampe: dall’acquisto di materiali e attrezzature all’implementazione dei servizi sanitari, fino al potenziamento delle forniture alimentari.

Anche opere d’arte tra le volontà testamentarie

Accanto al grande economico per gli animale della sua città, la signora Giacomelli ha scelto di donare alla Pinacoteca comunale una selezione di opere del pittore imolese Tommaso Della Volpe. Si tratta di dieci dipinti risalenti per lo più alla prima metà del Novecento, ora ufficialmente entrati nelle collezioni pubbliche grazie alla valutazione positiva espressa dagli uffici museali. I quadri, pur non vincolati a una esposizione permanente, verranno custoditi e resi disponibili per mostre tematiche o percorsi espositivi futuri, contribuendo ad arricchire il patrimonio artistico della città. Il valore di ogni opera varia da 100 a quasi 2mila euro, ognuna con un prezzo diverso.