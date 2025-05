Freddie Mercury aveva una figlia segreta, la rivelazione a 34 anni dalla morte del leader dei Queen. Cosa sappiamo sulla donna

Lo scoop in una nuova biografia del leggendario artista morto nel 1991. Ecco perché l'ha sempre tenuto nascosto

Una figlia segreta, accudita lontano dai riflettori dei palchi del mondo e nata da una relazione con la moglie di un caro amico. B. – il nome completo è anche quello coperto da segreto, così come l’identità della madre – sarebbe l’erede prediletta di Freddie Mercury, lo storico frontman dei Queen. È la rivelazione clamorosa contenuta in una nuova biografia, Love, Freddie della giornalista Lesley-Ann Jones. Il libro è infatti basato sui 17 volumi di diari personali che il cantante aggiornava di giorno in giorno e che avrebbe chiesto proprio a sua figlia di custodire gelosamente. Proprio tra le pagine dell’opera, poi, è riportata integralmente una lettera scritta di suo pugno dal B.

Chi è B., la figlia segreta di Freddie Mercury

«Freddie Mercury era ed è mio padre. Abbiamo avuto una relazione molto stretta e amorevole, dal momento in cui sono nata e durante tutti gli ultimi quindici anni della sua vita», scrive B. La figlia di Mercury sarebbe infatti nata nel 1976, quindici anni prima della scomparsa avvenuta nel 1991, e sarebbe stata concepita involontariamente durante una relazione tra Freddie Mercury e la moglie di un suo caro amico. Su chi sia B. on si sa molto, se no che è un medico, lavora in Europa ed è a sua volta madre.

Il legame tra la rockstar e la figlia

Una figlia segreta ma amata, tenuta lontana da tutto ma accudita. Come è possibile? Lo spiega la stessa B.: «Chi era a conoscenza della mia esistenza ha mantenuto il suo più grande segreto per lealtà verso Freddie». A saperlo erano infatti le persone più vicine in assoluto alla rockstar: i suoi genitori, sua sorella, i compagni di band, i genitori della figlia (anche il patrigno) e ovviamente Mary Austin, il grande amore di Mercury. Nonostante la necessità di mantenerla nascosta, Freddie non rinunciava al suo ruolo di padre: «Si assicurava di parlarmi ogni giorno, anche durante i tour. Vivevo con mia madre e il mio patrigno, ma lui aveva sempre una stanza pronta per me». Forse anche da questo legame speciale, la decisione di Mercury di lasciare in eredità proprio a B., insieme ai parenti più vicini, l’intera collezione di diari in cui uno dei più grandi showman di tutti i tempi annotava pensieri, sentimenti e ricordi.