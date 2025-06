Ladri a casa di Massimo Ferrero, lo sfregio nella casa in centro a Roma. Il precedente e la reazione del Viperetta: «Vigliacchi…»

La banda sarebbe riuscita a scappare a bordo di un'auto o di una moto. La scoperta dell'imprenditore quando è tornato a casa domenica sera: che cosa gli hanno rubato

Brutta sorpresa per Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e produttore cinematografico, al suo rientro nella residenza nel centro di Roma. L’abitazione, situata a pochi passi da piazza di Spagna, è stata presa di mira da una banda di ladri che è riuscita a introdursi all’interno e a fuggire con un bottino ancora da quantificare, composto principalmente da gioielli appartenenti alla moglie di Ferrero.

Il colpo e l’allarme

Secondo quanto ricostruito finora, l’allarme è scattato nella serata di domenica 9 giugno, intorno alle ore 19. Al rientro, Ferrero ha trovato l’appartamento completamente a soqquadro e ha immediatamente contattato il 112 per segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la squadra della scientifica, che ha condotto accertamenti all’interno dell’abitazione alla ricerca di eventuali tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Ipotesi sull’ingresso e fuga dei ladri

Stando ai primi rilievi, i ladri potrebbero essere entrati attraverso una porta comunicante con una stanza del villino adibita a bed and breakfast, che in quel momento risultava disabitata. Dopo aver rovistato nelle stanze, i malviventi si sono allontanati con i preziosi, il cui valore è ancora in fase di valutazione. È previsto, nelle prossime ore, un inventario dettagliato degli oggetti sottratti.

La fuga su una moto tra le strade del centro di Roma

Le indagini sono affidate agli agenti del Distretto Trevi. Attualmente sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, che potrebbero aver ripreso l’arrivo o la fuga della banda. Gli investigatori ipotizzano che i ladri possano aver utilizzato un’auto o una moto per dileguarsi. Parallelamente, prosegue la raccolta di testimonianze da parte di residenti e commercianti della zona per comprendere se nei momenti precedenti al furto siano stati notati movimenti sospetti.

Un precedente analogo

Non si tratta della prima volta in cui Ferrero viene preso di mira dai ladri. Già nel luglio del 2015, mentre era in vacanza a Sabaudia (provincia di Latina), ignoti si introdussero nella villa sul lungomare che aveva preso in affitto. In quell’occasione, approfittando della notte, sottrassero le chiavi della sua Porsche mentre Ferrero dormiva, fuggendo con l’auto. Il veicolo fu successivamente ritrovato in un garage nella zona industriale di Aprilia e il proprietario del box fu denunciato per ricettazione.

La reazione di Ferrero al furto

All’Ansa, Ferrero ha commentato con amarezza: «È un gesto vile, entrare in casa di qualcuno e portare via ciò che ha valore affettivo, oltre che economico. Spero che i responsabili vengano presto individuati».