Odori insopportabili in ufficio, a Mestre doccia inclusa nell’orario di lavoro: la circolare sulla «maggiore igiene personale»

A comunicarlo è stato il direttore generale di Città Metropolitana. Ai dipendenti «la possibilità di rinfrescarsi, quando ne hanno bisogno»

Al piano interrato della struttura sarà allestito uno spogliatoio a disposizione di tutti i dipendenti e il tempo che ciascuno deciderà di impiegare per rinfrescarsi o deodorarsi rientrerà, senza alcuna penalizzazione, nell’orario di lavoro. Sono le misure straordinarie che la Città metropolitana di Venezia, nella sede di Mestre, ha dovuto prendere per combattere una situazione insostenibile all’interno degli uffici. Le lamentele, negli scorsi mesi, si erano sommate una dopo l’altra e tutti gli inviti a una adeguata igiene personale erano evidentemente caduti nel vuoto. Fino, almeno, alla circolare «Utilizzo spogliatoi e tenuta personale».

La circolare per i dipendenti: «Invito all’igiene personale»

A ricevere la comunicazione nella loro casella di posta elettronica sono stati tutti i dipendenti della città. Il messaggio, scritto direttamente dal direttore generale Nicola Torricella, è un’implorazione a una «costante» cura personale, per rispetto di sé stessi e dei propri colleghi. Un invito per «tutti i dipendenti, visto il crescente numero di segnalazioni, all’igiene personale, fin dall’inizio dell’attività lavorativa, al fine di evitare che l’ambiente condiviso con gli altri colleghi sia alterato con odori non gradevoli».

Lo spogliatoio per i dipendenti e la doccia in orario di lavoro

Per stimolare ulteriormente la cura personale, la Città metropolitana ha deciso per la creazione di uno spogliatoio da mettere a disposizione di tutti, soprattutto di coloro che rientrano dai cantieri o svolgono attività fisiche più intense. Ci sarà quindi «la possibilità di rinfrescarsi, quando ne hanno bisogno», senza necessità di prendersi una pausa dall’orario di lavoro. Anche una doccia, insomma, sarà parte integrante della quotidianità in ufficio.