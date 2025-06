Florida, chiama la polizia perché la lap dancer non vuole fare sesso e viene arrestato lui: «Mi ha derubato di 300 dollari»

Sperava di avere giustizia, ma gli agenti hanno messo lui in manette per uso improprio del numero d'emergenza: ecco com'è andata

Ha chiamato il numero d’emergenza americano, il 911, per denunciare di aver subito una presunta ingiustizia: ha speso 300 dollari per una stanza privata in uno strip club, ma la lap dancer si è rifiutata di fare sesso con lui. La polizia, intervenuta sul posto, non ha però preso le sue difese. Al contrario, è stato proprio lui a finire in manette. Protagonista della vicenda è Sultan Alnofaie, uno studente di 21 anni che, secondo i registri del tribunale, non risulta avere alcun impiego. Tutto ha avuto inizio la sera del 6 giugno all’Oz Ladies and Gentleman’s Club, uno strip night club a Clearwater, in Florida, noto per i suoi spettacoli di lap dance.

La serata allo strip club

Come mostrano le immagini promozionali e i social del club, si tratta di un ambiente spiccatamente erotico, ma non per questo un luogo dove si vendono prestazioni sessuali. Una distinzione che evidentemente il giovane Sultan non aveva ben chiara. Convinto di aver diritto a molto più di una stanza privata e una lap dance, ha sganciato 300 euro al locale. Ma quando la ballerina si è rifiutata di andare oltre le regole del locale, il 21enne è andato su tutte le furie e ha deciso di rivolgersi direttamente alla polizia.

La doppia chiamata al 911

Stava ancora parlando al telefono con il 911, sostenendo di essere stato derubato dei suoi 300 dollari, quando gli agenti sono entrati nel club. Nel frattempo, infatti, anche il locale aveva contattato il numero d’emergenza, segnalando la presenza di un cliente molesto. Quando gli agenti sono arrivati all’Oz Club, hanno trovato il 21enne completamente ubriaco. Secondo quanto riportato nel verbale delle forze dell’ordine, lo studente biascicava le parole e l’alito tradiva un forte odore di alcol. A quel punto, invece di supportarlo, la polizia ha fatto scattare le manette.

L’arresto

Il 21enne è stato quindi arrestato il 6 giugno con l’accusa di aver «utilizzato consapevolmente il 911 per un motivo non legato alla pubblica sicurezza». Due giorni dopo, è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 500 dollari, versata in contanti da un uomo identificato come un istruttore di volo di una scuola di Miami. Il gesto di chiamare la polizia per una «prestazione non ricevuta» non solo non gli ha reso giustizia come sperava, ma gli è costato un arresto, una cauzione e probabilmente un bel po’ di imbarazzo.

Foto di copertina: a sinistra una lap dancer del locale e a destra Sultan Alnofaie