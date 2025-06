Calderone: Buon sistema si sicurezza sul lavoro porta investitori, clienti e talenti

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 “Un buon sistema di salute sicurezza porta non solo a migliori risultati produttivi e costi sociali economici inferiori, ma costituisce un fattore attrattivo per investitori, per clienti, fornitori, e per nuovi talenti.” Così la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone durante la sua comunicazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev