Tajani: «Nessun italiano irregolare negli Usa andrà a Guantanamo, li riaccoglieremo qui»

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 "Guantanamo? Abbiamo contatti con i responsabili della sicurezza interna, eventualmente la situazione riguarderebbe solo cittadini di Paesi non disponibili a riaccogliere i loro connazionali irregolari negli Stati Uniti. L’Italia aveva risposto agli Stati Uniti tempi fa dicendo che saremmo disponibili ad accogliere cittadini irregolari nel rispetto dei diritti e delle regole consolari. Domani avrò una telefonata con Rubio per parlare della situazione in Medio Oriente e in Ucraina e affronteremo anche questo tema. Noi siamo pronti a riprendere eventuali italiani lì quindi non vedo rischi" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea di Confcommercio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev