Marco Mengoni lancia la hit dell’estate (con Rkomi e Sayf). Perché «Sto bene al mare» non è solo un tormentone

La scommessa estiva del cantante di Ronciglione: svelato il giallo social sull'acronimo "SBAM"

«Sto bene al mare». E come dare torto a Marco Mengoni che ha deciso di intotolare così il suo nuovo singolo estivo con i featuring di Rkomi e Sayf. Il brano, che unisce il classico stile pop italiano ai cori gospel che piacciono tanto a Mengoni (ricorderete l’esibizione di Sanremo 2023), si candida ad essere la prima hit italiana di questa estate. Il trio inedito dà vita un pezzo che unisce il ritmo necessario per le canzoni della bella stagione ad un invito a riflettere per «chi sta dall’altra parte del mare», ossia per chi in quello specchio d’acqua non lo vive solamente come gioia e vacanza.

L’enigma S.B.A.M

Il cantante originario di Ronciglione aveva creato suspense nei giorni precedenti pubblicando sui suoi profili social un immagine enigmatica: tre sedie vuote su un letto di sabbia e l’acronimo “S.B.A.M” come descrizione. I fan dell’artista avevano iniziato a speculare su cosa potesse significare quell’acronimo, immaginando che comunque fosse in arrivo un nuovo singolo. L’artista alla mezzanotte di oggi 13 giugno ha svelato il mistero, rivelando i suoi due compagni di avventura. Ad attendere Mengoni ora il tour negli stadi che lo vedrà protagonista in dieci città italiane da nord a sud