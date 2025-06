Sciopero Trenord di lunedì 16 giugno, si rischiano ritardi e disservizi dei treni in Lombardia: gli orari e le fasce di garanzia

Sono coinvolti i treni regionali e suburbani, i Malpensa Express e i servizi transfrontalieri da e per la Svizzera. Garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21

Si preannuncia un lunedì di fuoco per chi si dovesse mettere in viaggio in treno in Lombardia: domani, lunedì 16 giugno, è previsto uno sciopero dei treni regionali Trenord, che potrebbe causare ritardi e disservizi. Sono coinvolti i treni regionali e suburbani, i Malpensa Express e i servizi transfrontalieri da e per la Svizzera. L’agitazione, organizzata dal sindacato Osr Orsa Ferrovie, durerà dalle ore 3 di lunedì 16 giugno fino alle 2 di martedì 17 giugno.

Le fasce di garanzia

Saranno garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di questi orari, il servizio sarà più incerto, e molte corse potrebbero essere soppresse. Per quanto riguarda i treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero, quelli che partono entro un’ora dall’inizio della protesta saranno garantiti fino alla loro destinazione finale. Al contrario, i treni in arrivo dopo questo periodo potrebbero fermarsi nelle stazioni precedenti alla loro meta. Per rimanere aggiornati sullo sciopero e ottenere informazioni in tempo reale sulla circolazione, Trenord invita i viaggiatori a consultare la sezione «avvisi» sul sito ufficiale e prestare attenzione ai monitor nelle stazioni e agli annunci a bordo treno.

I collegamenti garantiti

Le principali tratte garantite includono collegamenti tra Milano e città come Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Varese, Lecco, Como, Novara, e Piacenza. Sono garantiti anche i collegamenti tra Milano e località come Lodi, Saronno e Tortona/Alessandria. Altre tratte regionali includono Domodossola-Arona-Milano, Luino-Gallarate-Milano, Porto Ceresio-Varese-Milano e Bergamo-Treviglio. Sono presenti collegamenti tra Brescia e Cremona, Parma, e Bergamo, oltre alla linea Brescia-Iseo-Edolo. Da ricordare, inoltre, come siano sempre garantiti, anche in caso di sciopero di 24 ore, gli Eurocity EC82 e EC83 tra Bologna e Monaco/Vienna, gestiti proprio da Trenord.

I collegamenti con l’aeroporto di Malpensa

Nel caso in cui vengano cancellati i treni di Trenord che effettuano il servizio aeroportuale, vengono istituiti bus senza fermate intermedie tra la stazione milanese di Cadorna e l’aeroporto di Milano Malpensa, solitamente servito proprio dal Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.