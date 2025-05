Lavoratori Lidl in sciopero, diversi punti vendita chiusi in tutta Italia. I sindacati: «Ora l’azienda torni al tavolo delle trattative»

Adesione oltre l'80% tra i 23mila lavoratori della multinazionale tedesca. Le richieste: aumento del salario e una migliore organizzazione del lavoro

È stata «straordinaria», secondo i sindacati, l’adesione dei lavoratori della Lidl allo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Oggi, sabato 24 maggio, le tre sigle hanno organizzato una mobilitazione con presidi e manifestazioni davanti ai punti vendita e ai centri logistici su tutto il territorio nazionale, a cui ha aderito – secondo le stime dei sindacati – oltre l’80% dei lavoratori, con punte del 100% in alcuni casi. Il risultato, come avranno certamente notato molti italiani, è che diversi punti vendita hanno chiuso, mentre altri sono rimasti aperti per la presenza del solo direttore e di pochi responsabili.

Lo sciopero di Cgil, Cisl e Uil

All’origine dello sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil c’è la mancata apertura della multinazionale tedesca – presente in Italia con oltre 700 punti vendita e 23mila dipendenti – alle richieste avanzate dai rappresentanti dei lavoratori: aumento del salario e una migliore organizzazione del lavoro. «In molti casi – fanno sapere Cgil, Cisl e Uil – hanno aderito alla mobilitazione anche i contratti a chiamata e i tempi determinati, i più ricattabili, segnale questo che conferma l’esasperazione e il malcontento nei luoghi di lavoro».

L’appello dei sindacati all’azienda

Per le tre sigle sindacali «è inaccettabile che l’impresa dei discount, che conquista sempre maggiori quote di mercato e negli ultimi cinque anni ha fatto registrare in Italia oltre 1,3 miliardi di risultato positivo ante imposte, non abbia voluto investire maggiori risorse sui propri collaboratori che hanno reso grande l’insegna Lidl». Dopo la massiccia adesione allo sciopero di oggi, Cgil, Cisl e Uil si rivolgono dunque ai vertici aziendali: «La dirigenza torni al tavolo di trattativa e raccolga le proposte sindacali per trovare un accordo aziendale dignitoso».