Ultimo a sorpresa sul palco con Ed Sheeran all’Olimpico di Roma, il duetto (in italiano) sulle note di «Piccola stella» – I video

Il cantautore britannico si è esibito ieri - sabato 14 giugno - nella Capitale, l'unica tappa italiana del suo "Mathematics Tour". Prima del live, l'incontro con Alfa

«Piccola Stella è una canzone davvero speciale: è stato un grande onore cantarla insieme a Ultimo». Con queste parole, Ed Sheeran ha ringraziato il cantautore romano dopo la straordinaria esibizione di sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove i due hanno duettato sul brano firmato da Ultimo. «Sono molto grato per la nostra amicizia e per poter condividere momenti come questo con lui. Che concerto. Grazie Roma», ha scritto Sheeran in un post accompagnato dal video dell’esibizione. La serata romana ha rappresentato l’unica tappa italiana del Mathematics Tour del cantautore britannico. «Ciao Roma, come stai?», ha detto Sheeran in italiano, salutando il pubblico mentre indossava una t-shirt con la scritta “Rome” in grandi lettere. Si è anche scusato per non parlare fluentemente la lingua italiana.

Il live e i 79mila spettatori

Lo Stadio Olimpico era gremito in ogni ordine di posto: ben 79mila spettatori hanno assistito allo show, il numero più alto di biglietti venduti in una sola sera, come ha sottolineato lo stesso artista. Nel corso delle quasi tre ore di concerto, Sheeran ha dato tutto, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. Il via al live lo ha dato Castle in the Hill, seguita da Blow e da Shivers. Tre ore e 32 canzoni dopo, il cantautore britannico ha chiuso con Shape of You e Bad Habits. Non prima di aver ribadito: «Amo l’Italia e sono felice di essere qui».

Il duetto con Alfa

Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, prima del concerto allo Stadio Olimpico, Ed Sheeran ha inoltre duettato con Alfa sulle note di The A-Team. Da sempre grande ammiratore del cantautore britannico, l’artista genovese ha avuto l’opportunità di incontrarlo e conoscerlo di persona poco prima del live. «È come chiudere un cerchio… e forse aprirne un altro», ha raccontato emozionato Alfa. «Ed è una persona straordinaria, un artista completo. Ma soprattutto è incredibilmente semplice: ci siamo scambiati i contatti, abbiamo parlato di musica. È stato un momento incredibile, sono davvero grato di averlo incontrato», ha concluso.