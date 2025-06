Israele, attacco dell’Iran con i missili balistici a Gush Dan: edifici in fiamme, tre civili uccisi – Il video

A Teheran missili Spike uccidono funzionari iraniani. La nuvola di fumo che si alza dal centro di Tel Aviv. L'esercito ai cittadini: restate nei rifugi

Due grattacieli colpiti da missili. Tre civili uccisi. Un bambino di dieci anni ferito. E «gravi distruzioni» nel centro e nel nord di Israele. È il bilancio di un attacco dell’Iran a Gush Dan con i missili balistici nel distretto centrale che comprende Tel Aviv. Nella notte era stato Israele a colpire per primo Teheran con due enormi esplosioni a nord della capitale dell’Iran. Missili Spike a Lavizane Narmak hanno ucciso funzionari iraniani. Ora a Tel Aviv si vede una nuvola di fumo che si alza dal centro della città e gli edifici in fiamme.

L’attacco a Gush Dan

L’esercito israeliano ha intimato ai residenti di tutto il paese di continuare a rimanere nelle immediate vicinanze delle aree protette in un post su X. «Gli spostamenti nell’area dovrebbero essere ridotti e si devono evitare grandi assembramenti. Dopo aver ricevuto l’allerta, si raccomanda di entrare nell’area protetta e rimanervi fino a nuovo avviso ufficiale». L’Idf ha rilevato una raffica di missili balistici lanciati dall’Iran verso Israele. I militari ordinano ai civili di entrare nei rifugi antiaerei e di rimanervi fino a nuovo avviso. I soccorritori del Magen David Adom hanno segnalato la caduta di alcuni missili balistici lanciati dall’Iran. Gli allarmi sono arrivati ad Haifa e nella zona di Kiryat Ata, ad Acri, sulle alture del Golan e nelle valli, nel blocco di Dan, nella Sefela, nello Sharon e nell’area di Eilat.

I missili balistici

Un incendio è scoppiato in un edificio a Petah Tikva, nel centro di Israele, dopo essere stato colpito da un missile lanciato dall’Iran. I missili hanno colpito due grattacieli residenziali. Tre civili sono rimasti uccisi nell’impatto diretto di missili balistici iraniani nel centro di Israele. l direttore generale del Magen David Adom, Eli Bin, ha aggiornato il bilancio a 90 feriti. I vigili del fuoco e i soccorsi hanno riferito che sono operative 16 squadre in diverse scene del distretto centrale di Dan e che è stato creato un centro per localizzare e salvare le persone intrappolate, aggiungendo che sul posto si è verificata una notevole distruzione. In diversi appartamenti nel centro del Paese ci sono persone intrappolate all’interno dei rifugi.