Lite nella masseria, accoltellato a morte un 17enne nel Casertano

È accaduto in una nota masseria a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Feriti anche un uomo e una donna

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 15 luglio a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, in provincia di Caserta. Una violenta lite a colpi di coltello si sarebbe scatenata nel locale cucina di una nota masseria e un giovane di 17 anni di origine zambiana, Alagie Sabally, è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi.

Feriti anche un uomo e una donna

Secondo quanto si apprende, sarebbero rimasti feriti anche un uomo, ricoverato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, probabilmente colui con cui il 17enne ha avuto la violenta lite, e una donna, parente del proprietario della struttura, che è forse intervenuta per provare a separare i due litiganti. I carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilità e capire anche se il 17enne si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto.