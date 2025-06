Tolentino (Macerata), accoltella e uccide l’ex moglie davanti ai passanti: arrestato

La vittima è una 45enne di origine albanese, madre di due figlie. L'uomo avrebbe infierito sul cadavere senza pietà

Una donna 45enne di origine albanese, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata). L’agguato è avvenuto poco dopo le 20 di stasera in viale Benadduci, nel pieno centro cittadino, davanti a decine di persone che affollavano la via. L’assassino sarebbe l’ex marito della donna: avrebbe infierito sulla donna con un coltello, finché non è caduta sull’asfalto, secondo quanto scrive il Corriere Adriatico. Secondo un testimone avrebbe perfino preso a calci la donna ormai esanime. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza del 118 allertata dai passanti, ma per la vittima non c’è stato niente da fare. Quando sono arrivati i carabinieri è stato un testimone a indicare loro l’assassino. Era a poca distanza dal copro della donna, seduto un una panchina che guardava il cadavere: l’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato.