Accoltellato un 19enne a Roma, l’agguato a mezzanotte con la fidanzata: «Aggredito senza motivo da conoscenti»

L'agguato fuori dalla metro Lucio Sestio nella zona Sud-Est della Capitale. La testimonianza della giovane che non sa spiegare perché il 19enne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi

È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 19 anni accoltellato questa notte vicino alla metro Lucio Sestio di Roma. Il giovane si trovava insieme alla sua fidanzata, quando all’improvviso è stato colpito dall’addome. In ospedale è stato ricoverato in codice rosso.

Il gruppo di ragazzi «che conosceva di vista»

È stata la ragazza a raccontare alla polizia cosa è successo intorno a mezzanotte. I due si trovavano vicino alla stazione della metropolitana. Si sarebbero avvicinati alcuni ragazzi, che la ragazza sostiene di conoscere solo di vista. A quel punto sarebbe avvenuta l’aggressione, apparentemente senza motivo.