Bologna, due uomini morti accoltellati in una casa a piazza dell’Unità

Uno sgozzato, l'altro eviscerato. Erano conviventi

Una coppia di conviventi è stata trovata uccisa a Bologna con un coltello. Uno di loro, 54 anni, nato ad Aresso, è stato sgozzato. L’altro, 50enne di Bologna, è stato eviscerato dopo aver ricevuto una coltellata all’addome. Il duplice omicidio è accaduto in una casa di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina, a pochi passi dal centro storico. La polizia è sul posto dalle ore 8 di stamattina, 2 giugno.



Le vittime sono Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni. Si indaga sulla rete di conoscenze delle vittime per trovare una spiegazione al duplice delitto. La Polizia di Bologna starebbe, a quanto si apprende, cercando un uomo che, da circa un anno, condivideva l’appartamento con Luca Gombi e Luca Monaldi, le due vittime dell’omicidio. L’uomo non si trovava in casa al momento del ritrovamento dei due corpi.