Uccise un benzinaio durante una rapina, arrestato un 18enne: il giovane confessa e fa trovare l’arma del delitto

Il ragazzo è stato identificato grazie all'analisi dei filmati delle telecamere. Si era nascosto in un'abitazione di Cisterna di Latina

È stato individuato e fermato dai carabinieri il presunto autore dell’omicidio di un benzinaio avvenuto lo scorso 27 maggio durante una rapina a un distributore di Tor San Lorenzo. Si tratta di un ragazzo di 18 anni residente nella zona e con precedenti penali. I militari lo hanno sottoposto a fermo in quanto sospetto autore del delitto. Durante l’interrogatorio, che si è svolto nella caserma dei carabinieri di Anzio, il 18enne avrebbe confessato di essere lui l’autore dell’omicidio.

L’arma del delitto

In presenza del pubblico ministero, il giovane ha condotto gli inquirenti in un’area boschiva di Ardea dove aveva nascosto l’arma del delitto (un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 16 centimetri che presentava tracce di sangue), il casco e alcuni indumenti indossati al momento dell’omicidio. Il 18enne trova ora nel carcere di Velletri a disposizione dall’autorità giudiziaria.

La ricerca del 18enne

Nei giorni scorsi, gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini dei vicini impianti di video-sorveglianza. Poi hanno passato al vaglio anche le telecamere delle strade limitrofe per ricostruire l’intero percorso effettuato dal responsabile, prima e dopo il delitto, a bordo di una moto bianca rubata due giorni prima a Roma e poi ritrovata in un’area boschiva del comune di Ardea, quasi completamente carbonizzata. I carabinieri si sono concentrati sul furto della moto individuando in poche ore tre giovani originari del litorale sud romano, che sono risultati estranei all’omicidio. Grazie alla ricostruzione della loro rete relazionale è stato possibile identificare il 18enne, che si stava nascondendo in un’abitazione di Cisterna di Latina.

Foto copertina: ANSA/Carabinieri