Uccise il benzinaio per 500 euro, convalidato il fermo del presunto killer 18enne: «L’ho colpito io al cuore, volevo solo rapinarlo»

Marco Adamo, 18enne residente nella zona di Ardea, è stato arrestato domenica con l'accusa di omicidio volontario. Agli inquirenti ha rivelato di aver saputo della morte di Nahid Miah solo la sera «guardando le notizie»

Accoltellato al cuore e ucciso per soldi, a essere precisi per quei 570 euro che aveva nel portafoglio e che sono stati trovati nell’abitazione di un 18enne, ora agli arresti con l’accusa di omicidio volontario. Così sarebbe morto lo scorso 27 maggio Nahid Miah, che al distributore di Tor San Lorenzo, in provincia di Ardea, lavorava come benzinaio. «Non volevo, lo giuro. Quando sono scappato lui era ancora in piedi», è stata la spiegazione dell’indagato Marco Adamo fornita in un primo colloquio con gli inquirenti e poi ribadita durante l’udienza di convalida del fermo. Il gip di Velletri ha confermato per il giovane la misura cautelare del carcere.

La moto bruciata e il coltello nascosto, i tentativi di Marco Adamo di nascondere le tracce

Non cambia versione Marco Adamo, che ha ripercorso gli avvenimenti prima e dopo l’aggressione al 36enne. «Ho saputo della sua morte su internet la sera», ha insistito. Il ragazzo, secondo il suo racconto, ha aggredito il benzinaio per rapinarlo del suo portafoglio. Dopo essere fuggito, si era nascosto in un appartamento a Cisterna di Latina. Non prima, però, di aver bruciato in un bosco la moto bianca che aveva usato nei suoi spostamenti e che aveva rubato con altri tre ragazzi la sera prima. Stesso discorso per l’arma del delitto, una lama lunga circa 16 centimetri ancora sporca di sangue e rinvenuta nella stessa area boschiva.

L’aggressione e i minuti di agonia: «Miah stava andando a pranzo con la famiglia»

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Miah sarebbe deceduto dopo un’ora di agonia. Un’ora durante cui i soccorsi del 118 hanno tentato di rianimarlo, lo hanno stabilizzato e lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso con l’elicottero. Quando Marco Adamo lo ha aggredito, il 36enne si stava recando a pranzo dalla famiglia: la moglie e due figli lo aspettavano a casa.