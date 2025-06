Luca Lucci e Andrea Beretta condannati a 10 anni, la sentenza sui capi ultras di Milan e Inter: l’inchiesta l’omicidio Bellocco e la mafia nelle curve

I primi verdetti per l'inchiesta «Doppia Curva» della procura milanese per 16 imputati pronunciate nell'aula bunker vicino al carcere di San Vittore. Fuori 200 tifosi a manifestare solidarietà agli ex capi delle curve rossonera e neroazzurra

Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. E dieci anni di carcere anche per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Sono due delle condanne emesse dalla gup di Milano Rossana Mongiardo nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro.

Le accuse per Lucci e i suoi fedelissimi

Sono state 16 le sentenze pronunciate per altrettanti imputati nel’aula bunker vicino al carcere di San Vittore. Secondo i pm Paolo Storati e Sara Ombra, che hanno coordinato le indagini della Guardia di finanza, Lucci è il mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli nel 2019. Lucci sarebbe anche a capo dell’associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni ed estorsioni. Il suo vice, Daniele Cataldo, sarebbe considerato invece l’esecutore materiale del tentato omicidio.

Beretta pentito e le accuse sul fronte ultras interista

Beretta si è pentito durante le indagini e ha collaborato con i pm. Per lui erano stati chiesti 9 anni con rito abbreviato, già tenendo conto dell’attenuante dell’aver collaborato con la giustizia. Oltre al fatto che l’imputazione non prevedeva aggravanti da ergastolo. Beretta è considerato uno dei leader degli ultras ed è imputato per l’omicidio di Antonio Bellocco, ucciso a settembre 2024. Beretta era anche accusato di essere a capo di un’altra organizzazione a delinquere con aggravante mafiosa.

In aggiornamento