Tom Cruise finalmente avrà un Oscar, arriva la statuetta a 62 anni: le quattro volte in cui ha sfiorato la statuetta

Il più importante riconoscimento per il cinema arriverà in autunno per l'attore che fece il suo esordio con Franco Zeffirelli

Sono dovuti passare decenni di carriera e quattro candidature senza neanche una statuetta perché Tom Cruise fosse finalmente premiato dall’Academy. L’attore riceverà un Oscar alla carriere, durante la cerimonia dei Governors Awards, che tradizionalmente precede la notte degli Oscar. Il riconoscimento arriverà in vista dell’evento del 2026, con la cerimonia di consegna programmata per novembre.

La statuetta a 62 anni dopo quattro candidature

Cruise, che ha compiuto 62 anni, non ha mai vinto un Oscar, nonostante il suo straordinario successo al botteghino e la lunga carriera a Hollywood. Le sue quattro candidature precedenti non erano riuscite a portargli a casa l’ambita statuetta. Nel 1990 ha ricevuto una nomination come miglior attore protagonista per «Nato il quattro luglio». Nel 1997 è arrivata quella sempre come miglior attore protagonista per «Jerry Maguire». Nel 2000 ci ha sperato quando è stato candidato come miglior attore non protagonista per «Magnolia». E infine il tentativo nel 2023, con «Top Gun: Maverick» candidato come milgior film.

Le scene d’azione senza controfigura

Cruise è diventato famoso per la sua insistenza nell’eseguire personalmente le scene più pericolose dei suoi film, una caratteristica che ha reso iconici film come Mission Impossible e Top Gun. Uno stile che ha influenzato i film d’azione moderni e che solo ora viene riconosciuto con il massimo riconoscimento dell’industria cinematografica.

Gli altri premiati della serata

Tom Cruise non sarà l’unico protagonista della serata di novembre. Insieme a lui riceveranno il riconoscimento la coreografa Debbie Allen e lo scenografo Wynn Thomas. Un posto speciale sarà riservato anche a Dolly Parton, che riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo impegno umanitario che l’ha resa una figura iconica anche al di fuori del mondo della musica.

Perché Tom Cruise riceverà l’Oscar alla carriera

L’Academy ha spiegato la scelta di premiare Cruise per il suo «straordinario impegno verso la comunità cinematografica, l’esperienza teatrale e il mondo degli stunt». Una motivazione che riconosce non solo il suo successo commerciale – è considerato «uno degli attori di maggior successo commerciale di tutti i tempi», ma anche la sua dedizione nel portare il cinema a un livello superiore.