Investe un uomo in auto e fugge, ma perde la targa: beccata e denunciata per omissione di soccorso

L'incidente a Lido di Camaiore, nel Lucchese. L'uomo investito, ferito, dovrebbe cavarsela in 30 giorni

Ha investito un uomo lungo l’Aurelia e poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. L’episodio è accaduto mercoledì 18 giugno a Lido di Camaiore, nel Lucchese. Durante l’impatto, l’auto però ha perso la targa, che è rimasta sul luogo dell’incidente e ha inchiodato così la conducente alle sue responsabilità.

La denuncia per omissione di soccorso

Ci è voluto poco perché i carabinieri, accorsi subito sul posto, risalissero all’identità della persona alla guida della vettura. Si tratta di un’imprenditrice di 55 anni, residente a Camaiore, che è stata denunciata per omissione di soccorso. L’uomo investito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Le ferite e i traumi riportati in seguito all’incidente sono stati giudicati guaribili in trenta giorni.