Incidente mortale al rally di Polonia, si schianta contro un albero il 21enne campione italiano junior. Chi era Matteo Doretto

La notizia è stata data dai vigili del fuoco della città di Olsztyn, secondo cui il giovanissimo è rimasto incastrato nell'auto. In ospedale sotto choc ma in buone condizioni il co-pilota Samuele Pellegrino

Un incidente, una sbandata terminata contro un albero mentre stava collaudando un’ultima volta la sua Peugeot 208 Rally4, prima della tappa polacca dell’European Rally Championship. Nella giornata di ieri, martedì 10 giugno, ha perso la vita il 21enne Matteo Doretto, campione italiano juniores in carica e alla sua terza gara nella massima competizione continentale. A darne notizia il portavoce dei vigili del fuoco della cittadina di Olsztyn. Ricoverato in ospedale, ma in buone condizioni, il co-pilota Samuele Pellegrino.

La dinamica dell’incidente: «Doretto è rimasto incastrato nell’auto»

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti polacchi. Secondo quanto ha riferito ad Ansa il portavoce dei vigili del fuoco, la Peugeot di Doretto sarebbe uscita di strada ad altissima velocità scontrandosi contro l’unico albero presente nella zona. L’impatto, violentissimo, avrebbe coinvolto soprattutto il lato sinistro dell’auto, quello del primo pilota. Stando a quanto riportano i media locali, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono immediatamente intervenuti nel tentativo di estrarre dalla vettura i due conducenti italiani. Il 26enne Simone Pellegrino era riuscito a uscire da solo, molto più complicata per Matteo Doretto, rimasto gravemente ferito in più punti. Una volta estratto i soccorritori avrebbero tentato di rianimarlo, ma hanno poi dovuto constatarne il decesso. Il co-pilota, che aveva assistito alle operazioni di soccorso, sarebbe poi stato trasferito in stato di choc in ospedale per precauzione.

Chi era Matteo Doretto: gli inizi, la vittoria del campionato italiano e i primi passi in Europa

Nato e cresciuto a Pordonone, Matteo Doretto aveva mosso i primi passi nel mondo del rally italiano nel 2022. Già dodici mesi più tardi aveva raggiunto il settimo posto nei campionati junior, poi conquistati nel 2024. Quest’anno con la sua Peugeot dopo tre gare nella categoria ERC4 si trovava in quarta posizione, dopo essere salito sul podio in Ungheria. Il tragico incidente è avvenuto a poche ore dalla tappa del Rally Poland.

Gli altri incidenti nel Rally Polonia

Quello di Doretto non è l’unico incidente accaduto nel tracciato polacco. Un anno fa, durante la ricognizione della prova speciale di Gołdap, l’otto volte campione del mondo Sébastien Ogier si scontrò frontalmente con un’auto non in gara. Sia l’equipaggio del rally che i passeggeri dell’altra auto furono trasportati in ospedale per accertamenti. Il conducente dell’autovettura morì pochi giorni dopo.