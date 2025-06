Michela Giraud sfotte la Lazio in Tv, il club di Lotito se la prende sui social. La battuta su «fascia» e la reazione della comica – Il video

Nel nuovo show comico su Tv8, la comica romana e romanista ha scherzato sui laziali. E loro non l'hanno presa per niente bene.

Michela Giraud è finita sotto attacco dei tifosi della Lazio dopo una battuta che ha scatenato anche la reazione del club. Durante la trasmissione «In&Out – Niente di serio» su Tv8, la comica romana ha declamato la sua battuta: «Se fossi Lazio, sarei fascia». Un gioco di parole che voleva essere una semplice presa in giro calcistica tra tifoserie rivali della Capitale – lei romanista, compagna di uno speaker radiofonico altrettanto giallorosso – ma che invece ha acceso gli animi sui social nelle ultime 24 ore.

La risposta piccata della Lazio

La Lazio non l’ha presa per niente bene. Il club ha risposto a muso duro sui propri profili social, con un messaggio sarcastico: «Perdonaci se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua battuta nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere paura o ricevere insulti gratuiti». La società ha poi aggiunto dei complimenti di circostanza per il suo spettacolo, chiudendo con un «abbraccio», che sembra a sua volta una presa in giro. Segnale che a Formello ha creato non poca irritazione l’ennesima associazione della tifoseria laziale all’estrema destra.

La reazione di Michela Giraud e l’invito allo spettacolo

Di fronte alla reazione, Giraud ha provato a stemperare: «Su brillante comica mi avete avuta. Era solo una battuta, facciamo pace?». Ha poi tirato in ballo la famiglia di fede biancoceleste: «Altrimenti la mia famiglia laziale, a Natale mi rinnega». E per chiudere in bellezza, ha trasformato tutto in un’operazione di marketing, invitando i dirigenti laziali al suo spettacolo alla Cavea il 10 settembre: «I complimenti per lo spettacolo li accetto, ma solo se venite alla Cavea il 10 Settembre, ovviamente siete miei ospiti. (Ci sono anche le pizzette)».