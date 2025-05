Monica Setta contro l’imitazione della Gialappa’s: «Sembro l’incredibile Hulk, ho ricevuto minacce orribili sui social»

La conduttrice di "Storie di donne al bivio" ha criticato duramente il modo in cui l’attrice Giulia Vecchio la ritrae al GialappaShow: «Non è più satira»

La conduttrice di Storie di donne al bivio, Monica Setta, ha criticato duramente il modo in cui l’attrice Giulia Vecchio la ritrae al GialappaShow su Tv8. «Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’incredibile Hulk – ha detto Setta -. Milly Carlucci è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa, mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco, che non ho, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro», ha detto in un’intervista a Vanity Fair.

«Non è più satira ma diffamazione»

Un ritratto che – a detta della giornalista – ha travalicato i confini della satira ed è diventato offensivo. «Non è più satira, ma diffamazione», ha precisato. A peggiorare la situazione, la violenza verbale esplosa sui social dopo la messa in onda del personaggio: «Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire». Messaggi così gravi da spingerla a rivolgersi alle autorità: «Ho presentato un esposto alla squadra mobile della Questura di Roma contro ignoti, a seguito dei numerosi messaggi di morte ricevuti. Ho una mamma di 92 anni e una figlia che vivono con me: leggere messaggi di questo tipo non è piacevole. Considero un onore e un omaggio essere presa in giro dalla Gialappa’s, tant’è che non ho mai chiesto di bloccare l’imitazione: penso, però, si sia puntato troppo sul tasto della fisicità fine a sé stessa», ha concluso Setta.