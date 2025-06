Annalisa va controcorrente: «Agli stadi ci voglio arrivare per gradi, preferisco i palazzetti»

La sua hit in vista dell'estate si intitola "Maschio": «Ho affrontato gli stereotipi mettendomi nei panni di un lui che ho di fronte», ha detto al Corriere della Sera

«È un obiettivo ma ci voglio arrivare per gradi e con solidità», intervistata dal Corriere della Sera, Annalisa risponde così quando le si chiede di San Siro, del salto definito, quello che una volta consacrava la carriera di un artista e che oggi invece rappresenta quasi un punto di partenza per giovani artisti alla ribalta. Popstar savonese, 39 anni, ex Amici, vero nome Annalisa Scarrone, una carriera rimasta in sordina fino all’exploit del 2022 con la hit Bellissima, canzone che le fa trovare una cifra ben precisa ed efficace, infatti di seguito proporrà Mon Amour, Sinceramente, Storie brevi (in featuring con Tananai) e quest’anno Maschio. «Ora ho voglia di fare tanti concerti – dice – rivivere i palasport, che sono la dimensione preferita». Quindi Annalisa non sopravvaluta il suo lavoro e si tiene stretto un tour nei palazzetti, uno dei quali, il Forum D’Assago, già sold out.

Maschio, la hit femminista

La nuova hit di Annalisa si intitola Maschio, nel brano a parlare è una sua versione maschile, così come nel video in cui appare, aprendo praterie a tutta una serie di stereotipi, con un taglio di capelli corto, vestito da uomo, sigaretta in bocca e a cavallo di una moto, ferma, perché ammette: «Ho paura, per questo nel videoclip sono su una Harley ferma». Una hit dichiaratamente femminista. «Se il concetto di femminismo significa muoversi verso la parità. È una canzone che osserva, si mette nei panni di un uomo e vuole capire che cosa c’è di diverso», spiega. «Penso che le cose dette, fatte e pensate da una donna siano vissute in modo più critico di quanto non capiti alle stesse cose dette, fatte e pensate da un uomo. Ho affrontato gli stereotipi mettendomi nei panni di un lui che ho di fronte. Ci sono anche aspetti limitanti nell’essere un lui: la capacità di mostrarsi fragili, di emozionarsi senza paura del giudizio… ma tirate le somme sento invidia – perché, spiega -, sento di dover fare più fatica in quanto donna a guadagnare credibilità».

La hit che non decolla

Purtroppo al momento Maschio non sta trovando però la stessa fortuna di quelle hit capaci di far decollare la carriera di Annalisa. Un trend che sta colpendo un po’ tutti i tormentoni estivi e quello della cantante parrebbe non rappresentare un’eccezione. Su Spotify il pezzo si trova in 24esima posizione, nella classifica dei singoli della FIMI in 14esima posizione, meglio in radio dove occupa, anche se in discesa, il quinto posto.