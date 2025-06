Doppia Curva, altre tre condanne tra gli ultrà del Milan: quattro anni di carcere a Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez

Condannati anche Francesco Lucci, fratello dell'ex leader della Curva Sud, e Riccardo Bonissi

Christian Rosiello, ultrà del Milan ed ex bodyguard di Fedez, è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione. La decisione dei giudici milanesi è arrivata nell’ambito del secondo processo abbreviato, con al centro l’accusa di associazione a delinquere, scaturito dall’inchiesta «doppia curva» della procura meneghina sugli ambienti ultrà di Inter e Milan. La sesta sezione penale ha condannato anche Francesco Lucci – fratello di Luca Lucci, ex leader della Curva Sud rossonera – a 5 anni e 6 mesi, e Riccardo Bonissi a 3 anni e 8 mesi.

Risarcimenti per Milan e Lega Serie A

Oltre alla reclusione, i tre ultrà milanisti sono stati condannati a risarcire per danni patrimoniali e di immagine le parti civili, ossia la Lega Serie A e il Milan. Entrambe le società riceveranno una provvisionale di 40mila euro, mentre il resto dei risarcimenti sarà deciso in sede civile. La sentenza di oggi rappresenta di fatto una sconfitta per la difesa degli ultrà milanisti, con il legale Jacopo Cappetta che dopo la lettura del dispositivo protesta così: «Manca un programma associativo volto a commettere i delitti in maniera nitida. Anzi, gli episodi che il pm ha indicato come violenti dimostrano che non è una violenza preventivata e comunque non voluta dai capi». Cappetta aggiunge poi che «le condanne più infondate», almeno dal punto di vista della difesa, «sono quelle di Luca e Francesco Lucci».

L’inchiesta «doppia curva»

Le condanne dei tre ultras milanisti arrivano a pochi giorni di distanza da quelle nei confronti di Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista, e Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista. Per entrambi la gup di Milano Rossana Mongiardo ha disposto dieci anni di reclusione in carcere. Si tratta di condanne arrivate nell’ambito di uno dei tanti filoni della maxi-inchiesta «doppia curva», aperta dalla procura di Milano, che ipotizza un legame diretto tra i vertici delle due tifoserie meneghine e alcune organizzazioni mafiose e di criminalità organizzata.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | Christian Rosiello all’uscita dal tribunale dopo la prima udienza del processo agli ultrà del Milan, 20 Febbraio 2025