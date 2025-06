Kylian Mbappé ricoverato negli Usa per una gastroenterite: il Real Madrid perde la sua stella al Mondiale per Club

L'attaccante francese non è sceso in campo per il match d'esordio contro l'Al Hilal (finito 1-1), poi le sue condizioni sono peggiorate

Kylian Mbappé è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da una gastroenterite acuta. Lo ha comunicato il Real Madrid, che in questi giorni è impegnato nel Mondiale per Club che si sta disputando negli Stati Uniti. L’attaccante francese aveva saltato ieri il match d’esordio dei Blancos contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi a causa di una febbre, prima avvisaglia dell’infezione. I sauditi hanno fermato gli spagnoli nel match sull’1-1, pareggio festeggiato come una vittoria da Inzaghi (al debutto) e dai suoi.

A rischio anche il match di domenica

Nelle scorse ore, le sue condizioni di salute sono peggiorate, costringendolo prima a isolarsi nella sua camera d’hotel a Miami e poi a rivolgersi a un ospedale, dove è stato sottoposto alle prime cure. Domenica 22 giugno, alle 21 ora italiana, il Real Madrid è impegnato nel secondo match della competizione contro il Pachuca. A giudicare dalla nota diffusa oggi dalla società spagnola, appare improbabile che Xabi Alonso possa recuperare Mbappé in tempo per la partita, e forse per tutto il resto del Mondiale per Club.

Foto copertina: EPA/Ronald Wittek | Kylian Mbappé con la maglia della nazionale francese