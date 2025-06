Inter-Monterrey, l’esordio notturno al Mondiale per club: chi gioca, dove vederla in Tv e come recuperarla in streaming

I nerazzurri di Cristian Chivu debuttano contro i messicani di Sergio Ramos. Sarà la prima occasione per riscattare. la sconfitta bruciante contro il Psg nell'ultimo atto della Champions League

Per l’Inter il riscatto dopo il durissimo ko in finale di Champions League inizia stanotte. Al Rose Bowl Stadium di Pasadena, tempio degli Ucla Bruins di football americano da 93mila spettatori e triste teatro della sconfitta azzurra nella finale dei Mondiali 1994, i nerazzurri inaugureranno il biennio targato Christian Chivu contro i messicani del Monterrey, guidati dalla leggenda spagnola Sergio Ramos. La prima sfida del Girone E del Mondiale per Club, un raggruppamento condiviso anche con River Plate e Urawa Red Diamonds, sarà l’occasione per ricominciare subito con il piede giusto e di dimenticare l’era Simone Inzaghi, volato anche lui negli Stati Uniti con la saudita Al Hilal.

Quando gioca l’Inter

La sfida tra Monterrey, settima forza del campionato messicano, e Inter si giocherà nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Il calcio d’inizio al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, sarà alle 3 di notte, ora italiana.

Le probabili formazioni di Monterrey-Inter

L’Inter scenderà in campo ovviamente favorita e con molti dei titolarissimi dell’ultima stagione. Atteso l’esordio per Sebastiano Esposito, reduce dall’annata in prestito all’Empoli, che dovrebbe iniziare dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez.

Monterrey (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Seb. Esposito, Lautaro Martinez.

Dove vedere Monterrey-Inter

Monterrey-Inter sarà trasmessa gratuitamente in live streaming su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. La partita sarà poi visibile in differita, con l’accompagnamento di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, in live streaming anche su Mediaset Infinity e Sportmediaset e in Tv su Italia 1.