Aurora Maniscalco: l’hostess caduta da un palazzo a Vienna è morta. «Non è stato un incidente»

La cugina: «Vogliamo sapere cos'è successo»

Aurora Maniscalco è morta. L’hostess palermitana di 24 anni è deceduta in ospedale dopo che è caduta dal terzo piano di un palazzo a Vienna. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. La 24enne, da poco residente nella capitale, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. I genitori hanno subito raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana.

Maniscalco lavorava alla Lauda Air. Il fidanzato è impiegato come assistente di volo in un’altra compagnia aerea. Federica Bevilacqua, cugina di Aurora, ha detto al Giornale di Sicilia: «Siamo attoniti, non crediamo a quanto accaduto. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata». E ancora: «Mio zio si trova già a Vienna da ieri. È stato chiamato domenica mattina dall’ospedale viennese che lo informava dell’accaduto. I medici hanno tenuto a sottolineare, sin da subito, che la situazione era molto grave». Il padre di Aurora si chiama Francesco Paolo e lavora a Rimini per un’azienda privata.