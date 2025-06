Chi è Zohran Mamdani, il 33enne socialista che può diventare sindaco di New York (e che i fan di Trump vogliono far arrestare)

Il giovane candidato, vicino a Sanders e Ocasio-Cortez, ha vinto le primarie di partito con un programma radicale che propone trasporti pubblici gratuiti, supermercati comunali e tasse per i super-ricchi

Dopo la batosta alle elezioni presidenziali dello scorso anno, i democratici americani si trovano davanti a un bivio: affidarsi all’«usato sicuro» di un veterano moderato e centrista oppure lasciarsi trascinare dall’entusiasmo generato dall’ala più progressista del partito, quella guidata da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. Le primarie democratiche in vista delle elezioni comunali a New York City erano viste da molti come un primo e fondamentale test per capire da che parte tira il vento. Ad aggiudicarsi la vittoria, che ha sorpreso (e non poco) esperti e sondaggisti, è stato il 33enne Zohran Mamdani, nato in Uganda da genitori di origini indiane, che ha condotto una campagna con al centro i diritti sociali.

La sorpresa Mamdani alle primarie di New York City

Tutti i sondaggi davano Mamdani in svantaggio rispetto al favorito Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York costretto alle dimissioni per uno scandalo legato a molestie sessuali. Era lui l’uomo su cui puntava l’establishment democratico, ma evidentemente non è riuscito a scaldare il cuore degli elettori ed è rimasto travolto dall’entusiasmo contagioso della campagna elettorale di Mamdani. Il candidato 33enne, che aderisce alla corrente socialista di Sanders e AOC, si è presentato con un programma ambizioso, volto soprattutto a contrastare le disuguaglianze sociali e rendere la città nuovamente alla portata di tutti.

La piattaforma del giovane candidato socialista

Nella sua piattaforma ci sono proposte tanto semplici quanto radicali: trasporti pubblici gratuiti, congelamento degli affitti regolamentati, assistenza gratuita per i bambini, costruzione di nuove abitazioni a canone calmierato e persino idee innovative come la creazione di supermercati a gestione pubblica e comunale, dove i cittadini possono trovare beni essenziali e di prima necessità a prezzi ridotti. Per finanziare tutte queste misure, Mamdani ha una strategia molto semplice: tassare le grandi aziende e chiunque guadagni più di un milione di dollari all’anno. «Oggi le persone che hanno costruito questa città, quelle che la fanno funzionare ogni giorno, non possono più permettersi di chiamarla casa», ha spiegato durante la campagna elettorale.

Chi è Zohran Mamdani

Zohran Mamdani è nato nel 1991 a Kampala, in Uganda, ed è cittadino statunitense dal 2018. Quando aveva cinque anni, la sua famiglia si è trasferita a Città del Capo e due anni più tardi a New York. Il giovane Mamdani è andato a scuola nel Bronx per poi laurearsi in Studi africani al Bowdoin College, dove ha fondato un’associazione di attivisti pro-Palestina. Naturalizzato nel 2018, è un musulmano sciita praticante e ha sposato l’artista siriana Rama Duwaji, assieme alla quale vive ad Astoria, nel Queens, il distretto parlamentare rappresentato dall’amica Alexandria Ocasio-Cortez. Prima di avvicinarsi alla politica, Mamdani ha avuto anche un breve trascorso da rapper e ha scritto delle canzoni per i film della madre, l’attrice Mira Nair.

La rivolta dei Maga: «È un comunista»

Le elezioni vere e proprie per il nuovo sindaco di New York si terranno il 4 novembre. Ma nella Grande Mela, dove i repubblicani scarseggiano, sono soprattutto le primarie democratiche a determinare chi sarà il nuovo primo cittadino. Il 4 novembre Mamdani potrebbe doversela vedere con il sindaco uscente Eric Adams (candidato centrista e poco popolare), con un candidato repubblicano e forse ancora con lo stesso Cuomo, che potrebbe decidere di scendere in campo come indipendente. Nel frattempo, il nuovo beniamino della sinistra americana è finito nel mirino di Donald Trump.

«I democratici hanno oltrepassato il limite. Zohran Mamdani, un comunista al 100%, ha vinto le primarie e si avvia a diventare sindaco. È terribile e non è molto intelligente», ha detto il presidente americano commentando le primarie democratiche a New York. Gli attacchi si sono presto estesi a tutta la base del movimento Maga. L’influencer Nick Sortor, seguito su X da oltre un milione di utenti, ha chiesto a Donald Trump di invocare il Communist Control Act – un provvedimento approvato nel 1954, in pieno maccartismo – per «bloccare Zohran Mamdani dal diventare sindaco di New York». L’appello è stato rilanciato anche da Laura Loomer, un’influencer molto ascoltata dal presidente americano.

Foto copertina: EPA/Yuki Iwamura | Il candidato sindaco dei democratici per le elezioni comunali a New York City, Zohran Mamdani