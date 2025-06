Chi è Myroslava Petsa, la giornalista ucraina della Bbc che ha fatto commuovere Trump: il marito al fronte e la promessa – Il video

La storia personale della reporter emersa durante la conferenza stampa dopo il vertice Nato a L'Aia. La curiosità del presidente Usa dopo la sua domanda emozionata sugli impegni militari degli Stati Uniti con l'Ucraina

Si chiama Myroslava Petsa, mestiere reporter, nazionalità ucraina. La donna lavora come giornalista e scrive in lingua Ucraina per la Bbc. Durante la conferenza di mercoledì 25 giugno ha smosso gli animi dei presenti con il proprio intervento, incluso quello del presidente degli Stati Uniti. «Presidente, gli Stati Uniti sono pronti a vendere all’Ucraina i missili antiaerei necessari per battere i russi?», chiede Petsa al presidente americano durante il punto stampa al termine del vertice Nato all’Aia. Poi aggiunge: «Sappiamo che la Russia sta attaccando davvero forte». Prima di risponderle, Trump la incalza con una domanda sulla sua vita privata.

La storia di Myroslava Petsa

Presa la parola durante la conferenza stampa a conclusione del vertice Nato, che si è tenuto martedì 24 e mercoledì 25 giugno all’Aja, la reporter rivolge a Trump una domanda sul sostegno degli Usa all’Ucraina. «Gli Stati Uniti sono pronti a vendere all’Ucraina i missili antiaerei necessari per battere i russi?». Il presidente, invece di rispondere subito, forse vedendola emozionata, decide di approfondire la storia personale della donna. «Lei vive in Ucraina?». «Mio marito è lì. E io con i bambini, in realtà sono a Varsavia. Perché lui voleva che ci andassi», da lì la commozione in sala si fa palpabile. «Suo marito è un soldato?» La donna annuisce, con gli occhi lucidi. E Trump, anche lui toccato: «Wow, è dura, vero? È dura»

La promessa di Trump

Dopo lo spazio dedicato alla storia personale della reporter, Trump ha comunque risposto alla domanda sul sostegno all’Ucraina. «Vedremo se possiamo renderne disponibili alcune», in riferimento alle armi che Kiev sarebbe intenzionata ad acquistare dall’America e che, secondo quanto riposta il presidente, sarebbero poche e difficili da reperire. «Faremo il possibile, l’ho detto anche a Zelensky», ha promesso il presidente Usa. «La sua è stata un’ottima domanda – ha detto Trump con un tono pacato, apparso inusuale rispetto ai soliti interventi in pubblico – le auguro molta fortuna, capisco che la questione la sconvolga molto. Saluti suo marito, ok? Grazie». Un tono pacato che in molti hanno giudicato inusuale per il presidente.

Chi è la giornalista Myroslava Petsa

Sul suo profilo LinkedIn Myroslava Petsa dichiara di lavorare per la Bbc da più di sette anni. Formatasi a Kiev, dopo un master in giornalismo alla Mohyla Academy, la donna ha operato poi come fixer e «freelance tv Producer» per testate internazionali come la Cbc, Sky News e Al Jazeera. Nel suo curriculum, anche un’esperienza a Washington, nella rete radiofonica Voice of New York. Madre di due bambini, oggi vive a Varsavia per ragioni di sicurezza, come ha raccontato a Trump nel proprio intervento. Il marito, di nazionalità ucraina, starebbe prestando servizio nell’esercito. Sul profilo X della giornalista si legge: «Documento la guerra della Russia sulla mia patria».

Video Copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev