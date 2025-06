Caserta, ossessionato da una donna che nemmeno conosce le getta l’acido sull’auto. Arrestato 43enne

Per mesi ha danneggiato il veicolo della donna, terrorizzandola, fino all'atto finale

Ha danneggiato con l’acido l’auto di una donna che nemmeno conosceva, con cui non ha mai avuto a che fare, semplicemente perché ossessionato da lei. Un 43enne a Recale in provincia di Caserta è stato arrestato perché ritenuto responsabile di atti persecutori. L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri della stazione di Macerata Campania dopo denuncia da parte della vittima.

Danni continui all’auto

La donna viveva da mesi danneggiamenti verso la sua auto, come la rottura del parabrezza e graffi, culminati nella serata del 25 giugno scorso con il lancio di acido sulla parte laterale destra e sul parabrezza. Il liquido, altamente corrosivo, avrebbe anche danneggiato l’interno del portabagagli. La donna si è preoccupata talmente tanto per la propria incolumità che ha voluto lasciare la propria abitazione. Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno permesso, anche attraverso l’acquisizione di filmati e altri riscontri, di identificare il 43enne spesso appostato nei pressi dell’abitazione della vittima. Condotto in caserma, non è stato in grado di fornire alcuna motivazione per i comportamenti avuti. Ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto di Kseniia Poroshkova su Unsplash)