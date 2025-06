Pisa, cadavere trovato nell’Arno in avanzato stato di decomposizione. Si tratterebbe di una donna morta da tempo

Secondo le prime informazioni, il cadavere potrebbe essere rimasto in acqua per diversi giorni, anche a causa delle alte temperature di questi ultimi tempi che avrebbero accelerato il processo di decomposizione. Si attende l'autopsia per chiarire identità e cause della morte

Macabra scoperta nel pomeriggio di sabato 28 giugno a Pisa, dove è stato rinvenuto un cadavere nelle acque del fiume Arno, in prossimità dello scalo Roncioni, sotto la sede della prefettura e a pochi passi dal Ponte di Mezzo. Si tratterebbe di una donna dell’apparente età di 50 anni. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Secondo i carabinieri sarebbe rimasta in acqua a lungo e la morte risale indietro nel tempo. Sarà l’autopsia, già disposta dalla procura di Pisa, a fornire risposte più precise sulle cause e su altri dettagli utili a indirizzare le indagini. Proprio in quella zona, questa sera, è in programma la tradizionale manifestazione del Gioco del Ponte, evento storico che ogni anno coinvolge le due fazioni cittadine in una sfida simbolica. Il corpo è stato avvistato da alcune persone durante i preparativi della manifestazione.

L’identità del cadavere

A rendere visibile il cadavere è stato l’affiorare di un braccio, sul quale sarebbero presenti alcuni tatuaggi. Il resto del corpo, invece, era ancora immerso. Inizialmente si era ipotizzato che si trattasse di un uomo, ma una volta recuperata, si è capito che la salma apparteneva a una donna. Secondo le prime informazioni, il cadavere potrebbe essere rimasto in acqua per diversi giorni, anche a causa delle alte temperature di questi ultimi tempi che avrebbero accelerato il processo di decomposizione. La vittima, di carnagione chiara, non è ancora stata identificata. Solo l’autopsia potrà fornire elementi utili per chiarire l’identità e, soprattutto, le cause della morte. La scoperta getta un’ombra su una giornata che, fino a quel momento, si stava preparando alla festa: resta ora da capire se il ritrovamento potrà avere conseguenze anche sullo svolgimento del Gioco del Ponte.