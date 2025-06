Ruba un camioncino dei rifiuti e parte per il mare: arrestata. L’incredulità dell’operatrice «derubata» del mezzo

La 42enne ha approfittato della distrazione di una operatrice ecologica di Lucca per sequestrare il van e allontanarsi verso la Versilia. Era uscita dal carcere a marzo

Rubare un furgoncino dei rifiuti e partire per un tour in solitaria della Versilia. È successo a Lucca, dove una donna ha rubato un porter Piaggio di Sistema Ambiente, la società responsabile dei servizi di raccolta rifiuti, con cui si è diretta a prima a Massaciuccoli, poi a Massarosa e infine a Pietrasanta. La romantica fuga in solitaria è stata frenata dalla polizia di Forte dei Marmi, che ha intercettato la donna grazie al sistema satellitare presente sul mezzo rubato.

L’assurda vicenda

Nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno una 42enne originaria di Foggia ha avvicinato un’operatrice ecologica in un parcheggio poco fuori dal centro città. La donna ha approfittato del momento in cui la dipendente di Sistema Ambiente è scesa dal mezzo per cambiare il sacco di un cestino della spazzatura e si è messa alla guida del mezzo. Una volta messo in moto, è partita alla volta della periferia, per poi raggiungere la Versilia. La dipendente, incredula, non ha tardato ad avvisare il 112. Dopo aver intercettato la fuggitiva, la polizia è stata costretta a sbarrarle la strada, poiché la donna non sembrava intenzionata a fermarsi nemmeno dopo l’alt degli agenti. Con un asciugamano in testa, la donna è poi scesa dal mezzo ed è stata arrestata.

Il processo per direttissima

La 42enne era uscita dal carcere di Firenze a marzo, dove aveva scontato una pena a seguito delle accuse di molteplici furti e rapine. Giovedì 19 giugno è stata processata per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, con divieto di dimora a Lucca e foglio di via del questore da tutto il territorio della Provincia. La donna non ha spiegato il suo gesto. All’uscita dal tribunale è stata colta da un leggero malore ed è stata portata all’ospedale san Luca in ambulanza.