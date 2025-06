Napoli, cadavere di un uomo trovato nelle acque di Mergellina. Si indaga sull’identità

Il corpo galleggiava tra le imbarcazioni ormeggiate. Sul posto sono giunti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri

Macabro ritrovamento sul lungomare di Napoli questa mattina 29 giugno, dove intorno alle ore 8, nelle acque antistanti il molo Alilauro di via Caracciolo, è stato trovato il cadavere di un uomo. Al momento, non è ancora stato identificato dalle autorità. Il corpo galleggiava tra le imbarcazioni ormeggiate nel tratto di mare di Mergellina. La salma è stata rinvenuta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, insieme ai colleghi della stazione di Posillipo, intervenuti sul posto per avviare le prime indagini. Il recupero del corpo ha richiesto l’intervento di una squadra specializzata di sommozzatori dei vigili del fuoco, supportata dalla squadra di terra.

L’operazione delle autorità

Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto, presente in zona per dirigere le delicate manovre di recupero e garantire la sicurezza dell’area. Ambulanza e forze dell’ordine hanno presidiato il luogo del ritrovamento per i rilievi di rito. Attualmente, non si conoscono le generalità della vittima né le circostanze che possono aver portato al decesso. Saranno gli accertamenti medico-legali e investigativi a chiarire se si tratta di un incidente, di un gesto volontario o se ci siano ipotesi di reato. Le indagini sono in corso.