In Italia è allarme caldo. A Bergamo è black-out, mentre a Vicenza un operaio finisce in coma

Mentre in Italia 18 città sono da bollino rosso, per le alte temperature previste il Corriere della Sera riporta un black-out in corso a Bergamo, con semafori spenti con rischio incidenti agli incroci e persone bloccate negli ascensori. Lo stop, partito a metà pomeriggio, sta interessando quasi tutte le zone della città, a cominciare dal centro. Al Gewiss Stadium, dove era in corso la presentazione della campagna abbonamenti dell’Atalanta, la società è stata costretta a interrompere la conferenza stampa. Enel informa che verifica sono in corso verifiche su un guasto, probabilmente causato dal sovraccarico di consumi per il caldo.

Operaio in coma, il malore mentre lavorava al caldo

A Vicenza due operai sono stati colti da malore per il caldo o per esalazioni mentre stavano lavorando in una buca, a Tezze sul Brenta, alle ore 15.30. Uno dei due si trova in coma, è stato sottoposto a rianimazione, intubato e portato in elicottero all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa (Vicenza). Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme allo Spisal dell’azienda sanitaria e il Suem 118.