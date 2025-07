Siracusa, bimbo di 4 mesi ferito durante una lite in famiglia: profonde lesioni alla testa, è gravissimo

Sarebbe accaduto a Floridia. La procura ha aperto un'indagine mentre il piccolo è ricoverato in prognosi riservata a Catania

La violenta lite in famiglia, poi il ferimento: un bimbo di 4 anni è stato ricoverato in codice rosso con gravi lesioni al capo dopo essere finito in mezzo a uno scontro tra adulti. Il piccolo, proveniente da Floridia nel Siracusano, è stato prima condotto all’Umberto I di Siracusa per poi essere trasferito in un ospedale di Catania vista la gravità delle situazione. La procura di Siracusa ha aperto un’indagine e avrebbe già sentito i familiari del bambino presenti in casa nei momenti prima del ferimento.

La lite e il trasferimento d’urgenza

La dinamica di quanto accaduto nell’appartamento di Floridia non è ancora chiara. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata una lite tra la nonna del bimbo e il suo compagno. Dopo il ferimento del bimbo, i familiari sono stati costretti a una precipitosa corsa in ospedale. Dopo il trasferimento a Catania, il piccolo è ricoverato in prognosi riservata da ieri.