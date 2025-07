Il matrimonio, la Premier con il Liverpool e la Nations League con il Portogallo: l’ultimo anno di Diogo Jota

Diogo Jota è morto a 28 anni in un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello André. Attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, aveva appena vinto la Nations League e si era sposato due settimane fa. Lascia la moglie Rute e tre figli. Il calcio è in lutto.

Il calcio piange la perdita prematura di Diogo José Teixeira da Silva, noto semplicemente come Diogo Jota, scomparso a soli 28 anni in un drammatico incidente stradale nella provincia di Zamora, Spagna. Con lui ha perso la vita anche il fratello André Filipe Teixeira da Silva, di 25 anni, anch’egli calciatore professionista per il FC Penafiel, una squadra di seconda serie portoghese. Diogo Jota, attaccante centrale o esterno di fascia, era un perno sia del Liverpool, la sua squadra di club, che della nazionale portoghese. Proprio con la maglia dei lusitani aveva alzato il suo ultimo trofeo, la Nations League, conquistata per la seconda volta in carriera ai danni della Spagna lo scorso 8 giugno.

Il matrimonio due settimane fa

Dopo il successo con la nazionale, Jota era convogliato a nozze con la 28enne Rute Cardoso, compagnia storica conosciuta nel 2012. La coppia aveva diffuso sui social le immagini del loro matrimonio celebrato sole due settimane fa, il 22 giugno, insieme ai loro 3 figli, Denis, di 4 anni, Duarte, di 4 anni e una terza bambina nata nel 2024. Nella didascalia del post condiviso in occasione della cerimonia la scritta «22 giugno 2025. Sì all’eternità». E poi un ultimo post, ancora più struggente perché condiviso solo 21 ore fa, poco prima dell’incidente, in cui i due celebrano il loro amore pensando a quel «giorno che non dimenticheranno mai».

La stagione appena trascorsa

La stagione appena trascorsa era stata una delle migliori della carriera di Jota. Seppur non sempre titolare tra le file del Liverpool, è stato determinante nella cavalcata della squadra per il 14esimo titolo. Per lui 37 presenze e 9 gol, ma su tutto l’incondizionato affetto dei tifosi. I supporter della Kop, la curva più calda del tifo reds, avevano un coro pensato esclusivamente per lui «è un ragazzo dal Portogallo, meglio di Figo non lo sai! Il suo nome e Diogo». Dopo l’entusiasmante cammino in Premier, Jota ha disputato anche la Nations League poi vinta con il Portogallo, la seconda nella carriera di Jota e anche nella storia dei lusitani.

La carriera

La carriera di Diogo Jota prende una svolta decisiva nel 2017 con il passaggio dall’Atletico Madrid in prestito al Wolverhampton, allora in Championship. Con 17 gol trascina i Wolves in Premier League, convincendo il club inglese a riscattarlo dall’Atlético Madrid per 14 milioni di euro. In Premier si conferma subito decisivo, firmando una storica tripletta contro il Leicester nel 2019, la prima di un portoghese dai tempi di Cristiano Ronaldo. Nel 2020 il grande salto: Jota approda al Liverpool per 45 milioni, una cifra inizialmente accolta con scetticismo. Ma il portoghese zittisce in fretta i dubbi, segnando all’esordio contro l’Arsenal e realizzando il gol numero 10.000 della storia del club in Champions League. Chiuse la prima stagione con 13 gol in 30 presenze. Nella seconda annata mette a segno 15 reti e 5 assist. Anche nell’ultima stagione, segnata da problemi muscolari, resta incisivo: 8 gol e 4 assist.